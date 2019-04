Caparrós: "No me extraña que Bordalás suene para el Sevilla"

Joaquín Caparrós no varía su discurso. El utrerano pasa de hablar de otra cosa que no sea la "final" de Getafe, aunque recuerda que después quedarán "cinco finales" más, ya que "los 15 puntos restantes darían hasta para poder ser subcampeones". Eso sí, ha dicho que valora el trabajo de José Bordalás y que no le extraña que suene como futurible para el Sevilla.

El 0-2 de la ida

"Si fuera siempre con los mismos equipos y los mismos futbolistas... Pero son nuevos futbolistas tanto en un equipo como en otro, eso no tiene nada que ver".

Lo duro del rival

"Nos van a exigir, pero nosotros también queremos exigirnos a nosotros. Va a ser un partido muy abierto".

La enfermería

"No se puede arriesgar porque hay mucho. A la hora de hacer una alineación hay que tener en cuenta a los médicos y también las sensaciones de los futbolistas. Tenemos que poner a los futbolistas que están al cien por cien porque el partido más inmediato es el más importante, no puedes mirar lo de pasado mañana".

Mateu Lahoz

"Estamos en la alta competición. Tengo un muy alto concepto de Mateu. Ese dato ni lo miro".

¿Una final?

"Es una más. Nos quedan finales como los que nos quedaban. Son partidos importantes, pero luego quedarían 15 puntos, que son muchísimos. Es que esos 15 puntos pueden dar hasta para acabar subcampeón... De nada vale conseguir un buen resultado mañana, conseguir tres puntos, si luego tienes un desliz en los siguientes partidos".

¿Le valdría un empate?

"Somos un equipo que, por nuestro ADN, en todos los partidos tiene que ir a ganar. Tenemos que ir a conseguir un resultado positivo: los tres puntos. El Sevilla tiene muy claro lo que tiene que hacer en cada partido".

Sobre Bordalás

"De su entrenador tengo un concepto muy alto y no me extraña que se diga que el Sevilla puede estar (interesado). El Sevilla es un club apetecible y es un entrenador con proyección. Es normal que se hable tanto del entrenador como de jugadores que haya equipos que los quieran".

La Champions

"Estamos todos ilusionados. Somos todos: aficionados, jugadores, consejo de administración, servicios médicos... Queremos seguir con esa ilusión, pero lo más importante es el próximo partido. Somos una familia. Estamos todos apretando y haciendo fuerza para intentar conseguir los máximos puntos posibles y conseguir ese fin".