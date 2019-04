Caparrós abre la puerta a que siga André Silva

Joaquín Caparrós ha valorado en sala de prensa cómo se presenta el partido de mañana ante el Girona en el que los sevillistas intentarán conseguir un triunfo que amarre matemáticamente plaza europea y que le permita seguir en la lucha por la cuarta plaza con un Getafe al que ahora mismo iguala a puntos. Además, el técnico ha valorado otros asuntos de la actualidad sevillista.

Necesidad del Girona y del Sevilla: "Sabemos los dos lo que tenemos que hacer y eso va a invitar a que sea un partido competido y exigido. Esperemos estar acertados, estar como ha demostrado que ha estado el equipo. Será un partido exigido, fuerte".

Estado del equipo: "En cuanto a ánimo bien, porque siempre viene de un partido positivo. Los futbolistas saben lo que nos jugamos todos. Desconectan rápidamente. Físicamente estamos bien, recuperados, pero igual que lo pueden estar el resto del equipo. Nos ha tocado jueves-domingo y a competir y a hacer un buen partido porque todo pasa por hacer un buen partido".

Clasificado para Europa: "No he visto el partido porque estábamos entrenando. No nos tranquiliza porque sabemos lo que nos jugamos en cada partido. Lo más complicado es bajar de categoría y ellos se juegan muchísimo. Queda muy poquito para saber lo que hemos hecho".

El Girona: "Es un equipo que a veces juega línea de cuatro, otras de cinco. Llevan varias temporadas juntos, compenetrados. Tratan bien el balón. Tenemos que estar atentos porque trabajan bien. Eusebio tiene experiencia en la alta competición, nos conoce, como nos conocemos todos".

Récord de goles: "Es un dato que acabo de conocer. Me centro en el partido de mañana. Es un dato que está ahí, pero nuestros cinco sentidos están puestos en el partido de mañana, que es el más importante del campeonato. Veremos al final si conseguimos este dato".

Sarabia, mayor asistente de Europa: "Está haciendo una magnífica temporada, es muy importante. Ojalá siga incrementando esos números. Estamos contentos con su comportamiento dentro y fuera del campo".

Estadio Jesús Navas: "Es un orgullo. Fue un detalle del consejo ponerle el nombre. Ha batido todos los récords y lo que le queda. Es campeón del mundo, crecido en la casa. Es un reflejo para todos los canteranos del Sevilla".

Sergi Gómez: "Estamos supercontentos con él. Es un magnífico profesional, clase A. Se entrena siempre. Aprieta cuando no juega. Ahora hemos pasado a jugar con dos y hay menos posibilidades para los defensas. Mañana tiene muchas opciones de jugar de inicio".

André Silva: "Son rumores. Estamos muy contentos con él y esperamos que se quede más tiempo, no sólo estos cuatro partidos. Es lógico que se comente, pero es un jugador importante para nosotros y así me lo ha trasladado Monchi. No va convocado, está en casi su fase final y que nos ayude como nos ha ayudado".

Destitución de Setién: "Estoy en contra de todos los ceses de los compañeros. Están los proyectos, para cumplirlos. Tengo que defender al colectivo de entrenadores. Sé lo exigente que es la profesión, pero luego el que la lleva la entiende y eso son los clubes".

Bajas atrás: "Mercado tiene un proceso gripal y Kjaer es decisión técnica".

Mercado: "Estamos hablando de supuesto, pero son cosas que... nuestros cinco sentidos están puestos en el partido de mañana".