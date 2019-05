Rudi García: "¿El Milan, el Sevilla? Un día me mandan a Italia y otro a España"

Con la temporada tocando a su fin, son muchos los nombres que suenan para el baile de entrenadores en los diferentes banquillos de Europa. Y uno de ellos, sin duda alguna, es el del Sevilla FC. Monchi no descarta que continúe Caparrós, pero esto no es obstáculo para que hayan empezado a saltar a la palestra los José Bordalás, Laurent Blanc... o Rudi García.

El francés vive su tercera campaña al frente del Marsella, que corre el riesgo de no meterse en Europa, por lo que la directiva del club galo estaría dispuesta a rescindirle el contrato (finaliza en 2021).

Defensor del juego ofensivo, el francés ya estuvo en la agenda de Monchi tiempo atrás, pero el Milan, que tampoco vive uno de sus mejores años, también estaría interesado en su figura. El protagonista, mientras tanto, prefiere no mojarse al ser cuestionado por ambos equipos: "Me abstendré de responder a este tipo de cosas. Un día me mandan a Italia y otro a España. Respeto mucho a mi club y debo concentrarme en el próximo partido".