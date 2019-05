Monchi, sobre su discusión con Del Nido, Di Francesco, su proyecto...

Monchi, director deportivo del Sevilla, ha atendido a diversas radios en la Feria. En Cope, el de San Fernando ha valorado, entre otras cosas, su discusión con Del Nido de ayer: "No es un hecho del que me pueda sentir orgulloso. Es un error que cometimos. No busquemos culpables e inocentes. Cuando dos discuten es porque los dos quieren. Es mejor pasar página. Para José María sólo tengo palabras de agradecimiento. A veces discutimos con los hermanos y los amigos íntimos. Tenemos que mirar hacia adelante".

Su fichaje por el Sevilla: "El mismo día que se produce la noticia de mi salida me llamó el presidente para darme ánimos y ahí comenzó a liarme y a meterme el veneno. Este club ha crecido con ambición. El presidente me transmitió esa ambición. Yo que tenía idea de ir a otro sitio, cambié de idea y me convenció con argumentos y con esa palabra: ambición. Estoy con ganas, como un niño con zapatos nuevos. Vengo con la ilusión de alguien que quiere hacer cosas importantes".

Presión: "La presión más grande me la meto a mí mismo. Estoy ilusionado y eso es sinónimo de confianza. Con lo que hay en el club y mis ideas podemos construir algo con lo que el sevillismo esté contento".

Di Francesco: "A Eusebio le tengo una admiración magnífica. No es ni la primera ni la segunda opción. La opción es el entrenador actual, que es Joaquín Caparrós. No tiremos tan pronto los tiros como primeras opciones".

Nueva plantilla: "Las ventajas de haber aterrizado con dos meses antes me ha permitido analizar partidos y entrenamiento. Eso es una ventaja para corregir errores. Intentaré hacer un modelo ganador. Que compita al máximo nivel y que vaya a cualquier campo con la posibilidad de ganar en cualquier sitio. Para eso, jugadores que compitan. Jugadores que transmitan. Ese es el ideario perfecta".