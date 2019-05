Caparrós: "El objetivo tiene que ser Champions, eso es una forma de crecer"

Además de valorar la baja de André Silva en los dos últimos meses, quien no estará en el Wanda Metropolitano, Joaquín Caparrós también ha descartado la presencia de Mercado, Carriço y Promes para el choque ante el Atlético y ha dejado en el aire la presencia de Escudero. "Mercado no va a llegar, hemos tenido complicaciones con Escudero también, ayer no entrenó y hoy estaba débil, pero vamos a sacar un equipo competitivo. Tampoco va a poder entrar en la lista Promes", ha revelado.

Pese a las importantes ausencias, el técnico del Sevilla confía en competir en un estadio complicado. "Tenemos que competir, igualar en lo que nos han ganado en los tres últimos partidos. Tenemos que competir, ser solidarios, sacrificarse y hacer cosas que muchas veces no te gustan... Todo pasa por conseguir el pleno de sis puntos, somos consciente de que es difícil, porque nos enfretamos al segundo clasificado", ha dicho.

De hecho, Caparrós ha puesto al Atlético como ejemplo de lo que debería ser el Sevilla en los próximos años. "Es un equipo para admirarlo y tiene que ser una referencia de cara al futuro como equipo con una idea. Ha disputado Champions año tras año y rompió la hegemonía en la Liga de Madrid y Barcelona. Va a ser difícil pero somos un equipo con calidad, acostumbrado a jugar este tipo de partidos y vamos a intentar lograr los tres puntos", ha explicado.

Caparrós no cree que el hecho de sea el partido de despedida de Godín, vaya a provocar relajación en el conjunto colchonero. "Si algo tiene el Atlético es que compite siempre, hasta en los amistosos. Eso les ha llevado a estar donde están, así que esperamos el Atlético que todos conocemos".

Las cualidades de Godín: "Godín es top. El defensa tiene una inteligencia que debe trasladar a la toma de decisiones, tiene que saber neutralizar jugadas, anticiparse, hacer coberturas... y todo eso lo hace Godín. Es el reflejo de su entrenador y lo que es el Atlético, no creo que porque sea un homenaje a él el Atlético se relaje. Eso no nos debe contagiar".

Preocupa el quedar séptimos: "Mientras que esté matemáticamente debemos aspirar a lo máximo, después se valorará otra cosa. Vamos a pelear esa posibilidad, estoy convencido de ello. El partido del domingo fue un palo para todos pero la mejor forma de quitarse la espina es hacer un buen partido mañana.

Seguir en Europa es importante: "El Sevilla, su crecimiento, ha sido por el nivel de exigencia, y no nos tenemos que quedar ahí. Debemos estar en Champions, intentarlo, no nos podemos quedar con lo que han hecho otros equipos, nos preocupamos de lo nuestro que es el llegar lo más lejos posible e ir recortando el espacio con los tres equipos de comandan la Liga".

El proyecto que maneja Monchi: "Monchi conoce la casa mejor que nadie. Seguro que ya habrá momento de hablarlo, el Sevilla es ya un club muy exigente y el que llega sabe cuál es el objetivo. Nuestro objetivo tiene que ser Champions y eso es una forma de crecer. Tenemos que mentalizarnos de esa forma porque eso ha hecho ser al Sevilla un equipo muy fuerte en Europa. Los pasos para estar más arriba es meterse con los mejores de Europa en Champions".