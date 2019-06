Lopetegui: "Tenía muchas ganas de subirme a un proyecto ganador"

Julen Lopetegui, nuevo entrenador del Sevilla FC, ha sido presentado este mañana en el salón de convencios del hotel Meliá Lebreros bajo una gran expectación. Junto al vasco estaban el presidente del Sevilla, José Castro, y su gran valedor como director general deportivo, Monchi.

Pero antes de responder a las preguntas de los medios, Lopetegui quiso recordar la trágica pérdida de Reyes y su primo. "Buenos días a todos. Antes de nada quiero tener un recuerdo para José Antonio Reyes, para su primo Jonathan Reyes y mandar desde aqúi toda la fuerza para su primo Juan Antonio Calderón".

Cuestionado Lopetegui por la polémica que ha levantado su fichaje tras su convulsa etapa al ser destituido de la selección española y pocos meses después del Real Madrid, el vasco quiso ser claro y zanjar el asunto. "Si me permites matizar, no hubo ninguna espantada, no por decir muchas veces una mentira se convierte en verdad. Fuimos cesados de la selección, yo iba a ser entrenador del Real Madrid después del Mundial. Me perseguirá la verdad, no la mentira, pero no voy a hablar mucho más de ese tema", comentó.

En cuento a los motivos que han llevado al técnico a enrolarse en el nuevo proyecto sevillista junto a Monchi, explicó: "Quiero ser parte de este proyecto, me han transmitido mucha ambición y convicción en lo que va a pasar. Ahora toca darle forma a ese sueño. La historia del club, las personas que están en el club han hecho que no tenga la más mínima duda de estar aquí. Es una grandísima ilusión. Queremos darle forma al proyecto de Monchi, venimos a un equipo grande y queremos hacerlo un poquito más grande, por eso hemos venido. Ahora lo que toca es hablar poco y trabajar mucho para hacer realidad los sueños del sevillismo, que ellos nos lleven en volandas como dice el himno, vamos no ponernos metas y tratar que eso esa una realidad lo antes posible".

Pese a todo, la elección de Lopetegui no ha caído muy bien en la mayoría de la afición sevillista: "Estoy convencido de la respuesta del sevillismo. He estado en el campo del Sevilla como rival, y estoy seguro que la vamos a disfrutar como locales como la hemos sufrido siendo rivales. Sé que toda la afición va a empujar, y nosotros vamos a trabajar para dar argumentos para que el sevillismo esté feliz y contento con su equipo, no tengo ninguna duda. Llevo unos meses sin poder ejercer y no me gusta. Me apasiona entrenar. Teníamos muchas ganas de subirnos a un proyecto ganador, los escudos y los clubes están llenos de personas y sentimiento, y eso nos convenció de estar aquí".

Quién fue el primero en felicitarle: "Le conté al presidente y Monchi una anécdota. Mi padre tiene 88 años y no entiende mucho de fútbol, y cuando se enteró lo primero que me dijo es que si me había buscado una casa con aire acondicionado... Pero sí, la familia ha sido la primera".

Estilo de juego para el Sevilla: "Ahora nos toca trabajar junto a Monchi, que es el número uno y tenemos confianza en él, seguro que vamos a tener una plantilla fantástica. A partir de ahí vamos a tratar de sacar el máximo de cada futbolista, de defender y atacar bien, de afrontar cada partido fuera o en casa de la misma manera. Queremos que el sevillismo esté contento y ganar cada partido".

Prefiera a jugadores nacionales, y su opinión sobre Dabbur y Diego Carlos: "Hoy en día el fútbol está muy globalizado, es cierto que hay un matiz de jugadores españoles muy importantes, vamos a ponerle cariño a eso pero apenas estamos empezando. A Diego Carlos lo tuve en el Oporto, entrenaba conmigo y apenas era un niño. A Dabbur lo conozco del periodo de la selección, estamos muy contentos de que estén con nosotros".

No teme la exigencia del sevillismo: "No tengo ninguna duda de que es un club exigente, como muestra su historia. Por eso decía que venía a un club grande".

Antepone el estilo o el resultado: "Todos los entrenadores quieren ganar, eso es prioritario a partir del contexto de los jugadores. El objetivo es ganar, cuando la plantilla esté conformada habrá que crear el contexto para jugar y llegar a la victoria, eso hará sacar lo mejor de cada jugador a nivel individual".

Cuenta con Banega y Sarabia: "Banega y Sarabia son dos jugadores excelentes para el cuadro, por supuesto que sí".

Y con la cantera: "La cantera sevillista siempre ha respondido, siempre ha estado ahí y ha dado jugadores sólidos. Estaremos muy atentos a uno de los mayores activos que puede tener un club como es la cantera. Si incorporamos a alguien es porque pueda mejorar lo que tenemos, por supuesto que estaremos atentos".

Situación de la portería: "La portería es algo que vamos a analizar y tomaremos las mejores decisiones".

Su equipo de trabajo: "Mi cuerpo técnico está aquí, Pablo Sanz, Óscar Caro y Pepe Conde, que ya trabajó en el Sevilla. Puede que llegue alguién más pero por ahora son esos".

Su última visita al Sánchez-Pizjuán: "El partido en el Sánchez-Pizjuán fue complejo para nosotros. Antes comentaba que he venido como entrenador y como jugador y he sufrido el ambiente. Es un activo del club".

Salida del Madrid: "Salimos del Real Madrid en un momento que entendíamos precipitado pero ya es pasado. Creo que he venido al mejor equipo de Sevilla, a un grande como el Sevilla".

Cómo se siente: "Estoy con la máxima ilusion y ambición para dar lo mejor de mí, el Sevilla me ha dado la oportunidad de subirme a este ilusionante proyecto, queremos conseguir los objetivos, vamos a hacer un equipo competitivo. Vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar".

Layún dijo que siempre exige el máximo: "Saludos a Miguel Layún, y aquí voy a pedir lo mismo, que nos dé su mejor versión. Por eso hablaba del sentimiento colectivo, donde nos tenemos que apoyar para sacar lo mejor de cada jugador".

Qué objetivo se propone: "Más que visualizar lo que pueda pasar, vamos a trabajar para que ellos pueda ocurrir. En eso vamos a dedicar toda nuestra energía, vamos a ver a dónde somos capaces de llegar, no vamos a vender humo pero vamos a hacer lo que realmente sentimos".

Qué dibujo utilizará: "El tema de los dibujos, lo he dicho muchas veces, es algo que no es tan importante para mí. Es verdad que uso el 4-3-3 pero habrá matices y buscaremos el mejor dibujo para la plantilla que tengamos, matizar enriquece al equipo, lo que hagamos lo haremos convencidos".