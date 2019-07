Dallas 1-3 Sevilla FC: De Jong y Jordán se estrenan con golazos

El Sevilla se ha impuesto por 1-3 al Dallas en el Toyota Stadium su segundo amistoso de pretemporada, en el choque disputado de madrugada en España y resuelto en la segunda mitad. De Jong, Jordán y Nolito hicieron los goles del Sevilla, mientras que Mosquera hizo el tanto del Dallas.



Progresa el Sevilla en su pretemporada y ante un rival inferior, pero mucho más rodado, los de Lopetegui dieron muestras de estar asimilando las ideas del técnico vasco. El once inicial que sacó el vasco se parecerá mucho al que saque en el primer partido oficial. En él entraron Navas y Vaclik, dos que se prevén fijos, así como Koundé, que jugó junto a Carriço. En la izquierda, Escudero ganaría la partida a Reguilón. En la medular formaron Fernando, Banega y Franco Vázquez, mientras que arriba el técnico optó por Ocampos, Munir y De Jong.



Dominó el equipo nervionense a través del control de la pelota y evidenció dos de las armas defensivas del equipo, la presión adelantada y tras pérdida. Así atenazó a un Dallas que en el tramo final del primer acto igualó el tanto inicial de De Jong tras una pérdida de Banega.



El argentino, que con el nuevo entrenador juega más adelantado, perdió dos balones en el primer acto y originó dos ocasiones del Dallas, la primera la mandó Pomykal, joven promesa del equipo tejano, arriba y en la segunda encontró el colombiano Mosquera el empate tras una buena maniobra individual con bicicleta ante Koundé y remate ajustado.



Hasta el gol del Dallas el Sevilla no ofreció apenas concesiones. Luuk de Jong fue el encargado de plasmar ese dominio en el marcador con un golazo. Se quitó de en medio a un rival con un sombrero y empaló un misil con la izquierda para abrir su cuenta como sevillista.



Junto al holandés, destacaron en el tridente ofensivo un muy activo Ocampos y Munir. El argentino se asoció bien con todo el que pasó por su lado, especialmente con Navas y con Franco Vázquez. También encontró en muchas ocasiones a Munir en el otro costado, dando muestras de su buen golpeo en largo. Entre los dos se asistieron mutuamente, aunque ninguno dio con la portería contraria. También Navas, que debutaba junto a Vaclik, demostró que necesita poco para estar en plena forma.



Del vestuario volvió un Sevilla con once jugadores distintos y con la principal novedad de Óliver Torres, que disputaba sus primeros minutos. También Kjaer, elegido antes que Wöber, quien jugó en el 'tercer tiempo' ante el segundo equipo del Dallas, pese a que tiene abierta la puerta de salida. Gnagnon y Roque Mesa también gozaron de un cuarto de hora de juego.



La posesión estuvo mucho más discutida en este segundo acto, en el que Jordán puso el 2-1 con un lanzamiento magistral de falta. El ex del Eibar y Óliver dieron dinamismo al juego sevillista. La última incorporación blanquirroja dio muestras de su innegable calidad con acciones al primer toque, pases de tacón y calidad en el desplazamiento. Otro de los nuevos Reguilón, también dejó patente lo que puede aportar con conducciones de mucho nivel y subidas constantes por el costado. A Dabbur, por su parte, le faltó un pelín de precisión en un pase a Nolito que se escapó por poco en un remate tras una buena presión que no fue gol de milagro.



Sí encontró la red un remate de Nolito en el 82'. El gaditano, uno de los llamados a salir del equipo -al Celta-, anotó su segundo gol de la pretemporada, de la que es máximo goleador. Incluso pudo hacer un nuevo tanto el de Sanlúcar, pero el portero lo evitó con una gran parada.







Lopetegui formó de inicio con:En el segundo tiempo jugaron:Por su parte, el Dallas forma con: Jesse González, Cannon, Ziegler, Reynolds, Bressan, Acosta, Servania, Pomykal (Ferreira 35'), Mosquera, Barrios, Badji.Segunda parte: Maurer, Bryan Reynolds, Montgomery, Bressan, Hayes, Acosta, Gyasi, Twumasi, Atuahene, Ferreira y Cristian Colmán.12.248 espectadores en el Toyota Stadium en un partido dirigido por el árbitro Alex Chilowicz.Tras el choque se disputó un partido de 45 minutos entre el Sevilla y el filial del Dallas, el North Texas, en el que jugaron: Javi Díaz, Aleix Vidal, Gnagnon, Wöber, Arana, Roque Mesa, Jordán, Pepe Mena, Lara, Nolito, Ben Yedder.

Este tercer periodo finalizó con otra victoria para el Sevilla por uno a dos con goles de Aleix Vidal y Dabbur.

El Sevilla continuará su trabajo en tierras americanas y la próxima madrugada del domingo al lunes disputará su segundo partido, en Boston, ante el Liverpool.