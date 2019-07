El Benfica es del agrado de Sergio Rico

Aunque Monchi no descarte su continuidad, el nombre de Sergio Rico se mueve en el mercado. No en vano, uno de sus agentes, Pedro Riesco, ha reconocido los contactos con el Benfica, pero avanza que "hay más clubes interesados" en el cancerbero sevillista. "Hubo un sondeo. Desde el Benfica se nos preguntó en qué condiciones podríamos avanzar hacia un acuerdo, pero no hay más que eso", ha asegurado el representante en el diario portugués 'O Jogo', donde admitió incluso que la opción de recalar en el club lisboeta sería vista con buenos ojos por el de Montequinto: "El Benfica es claramente un equipo que agrada mucho a Sergio. Si llega una oferta sería recibida con gusto".