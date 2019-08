Tres manos para un solo puñal

No hay mejor dilema para un entrenador que tener que elegir entre varias opciones para una posición, lo que a su vez conlleva una competencia enriquecedora que juega a favor de los intereses del equipo. Es lo que ha pretendido Monchi en la planificación, doblar todos los puestos para no depender exclusivamente del rendimiento de un jugador más allá de que en alguna posición determinada no haya dudas sobre la titularidad.

No es el caso desde luego de una demarcación en la que Lopetegui se ha encontrado con hasta tres posibilidades interesantes, una de ellas merced a la gestión que ha hecho de los recursos de la plantilla, pues, en un principio, no entraba en ninguna de las quinielas. Se trata de Nolito, a priori un descarte indiscutible que ha pasado a convertirse en una de las tres vías disponibles para el costado izquierdo del ataque, al que también aspiran Munir y Rony Lopes. El último fichaje nervionense también puede desempeñarse por la derecha, pero a día de hoy ese costado está reservado para Ocampos, que se ha hecho con el sitio desde la pretemporada. Obviamente, hay muchos partidos y su lugar lo ocupará en ocasiones el internacional luso, pero no de forma habitual.

El primero en asir el puñal ha sido, de manera sorprendente, Nolito, que además se ganó el derecho a continuar en el once tras marcar y generar peligro en Cornellá. Pero Rony Lopes y Munir están al acecho.