Fernando: "La gente me dice por la calle que hay que ganarle al Betis siempre"

Fernando Reges ha caído de pie en el Sevilla. Desde el primer minuto. Lopetegui le dio las llaves del centro del campo del Sevilla y el ex del Galatasaray está cumpliendo a la perfección. "Estoy muy contento con el comienzo de temporada. Tenía muchas ganas de estar en La Liga y estoy contento por ser titular con Lopetegui. Habla mucho con nosotros y estoy encantado con él. Esperamos dar muchas alegrías a la afición este año", ha dicho en Onda Cero.

Tras este buen comienzo, con siete de nueve puntos posibles, el brasileño aspira a cotas altas: "Estos parones vienen bien para corregir algunas cosas. Hemos empezado a un ritmo alto y viene bien. ¿Objetivo Champions? Va a ser difícil terminar entre los 4 primeros pero vamos a trabajar para ello y vamos a trabajar para ganar algun título. Queremos ganar lo máximo posible y ya al final veremos lo que pasa. Tenemos que soñar siempre. Con un equipo como éste hay que soñar y pensar en grande. Pero ahora es el comienzo y hay que ir paso a paso y después miramos otras cosas".

Ambición no va a faltar en el plantel sevillista, que apunta alto. "Llegar al nivel de Madrid, Barça o Atleti es muy difícil pero no imposible. Vamos a trabajar mucho para intentar ganar siempre. El otro día tuvimos mala suerte ante el Celta. Tuvieron una y marcaron un gol. Hay que intentar que no pase más", ha indicado el de Goiás.

El técnico le ha explicado claramente cuál es su misión y el medio lo ha entendido a la perfección: "Lopetegui me pide que de equilibrio defensivo. Atacamos con 7 u 8 jugadores y él me pide que yo ayude a los dos defensores que se quedan. Jugar con Banega al lado es muy fácil porque es muy bueno".

Como todo recién llegado, Fernando ya espera el derbi: "Desde que llegué todo el mundo por la calle me dice que hay que ganarle al Betis siempre. Sé que la gente aquí es muy caliente".

El ex del Oporto y del City ya tenía referencias del Sevilla cuando llegó. "Jugué con Navas tres años y con Nolito un año. Navas aquí es como un rey. Muy buena persona. En el City hablaba mucho con él".

La labor del director general deportivo también recibió elogios por parte de Reges. "Monchi sabe mucho de fútbol, ha ganado aquí y sabe los jugadores que necesita para ganar. Hace todo para que el Sevilla vuelva a ser lo que era antes"