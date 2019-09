"No llamé a Mariano, quería a Chicharito"

El cuadro de Monchi ya está acabado y, de momento, gusta, pero también despierta dudas. Él mismo ha admitido que le ha faltado alguna pincelada, con el foco puesto en el ataque. Dabbur aún no ha ido citado, De Jong no ha 'mojado' y el de San Fernando tuvo que pedirle un último esfuerzo al club para cerrar en el penúltimo día de mercado el fichaje de Chicharito Hernández.

A sus 31 años, el mexicano ha aterrizado con la ilusión por bandera, pero sus dos últimas campañas en el West Ham no han sido brillantes y hay quien duda de su rendimiento. No Monchi, quien ha negado además que el delantero azteca fuese su segunda opción después de que Mariano se fuese de precio, tanto por su elevado salario como por las pretensiones del Real Madrid, que pedía 30 millones.

"No es verdad que Mariano no nos cogiera el teléfono, entre otras cosas porque no le he llamado. Si le llegamos a llamar seguro que nos hubiera cogido el teléfono. Teníamos muy claro a quién fichar. No hemos estado en esa lucha, hemos estado en otras peleas y decidimos que el que queríamos era Chicharito", ha explicado el director deportivo sevillista en El Transistor de Onda Cero.

Con el mexicano y el meta Bono, Monchi puso el broche a una plantilla que le ha dejado, en líneas generales, satisfecho, tras una profunda remodelación que ha traído hasta 14 caras nuevas, incluyendo el regreso del canterano Pozo, al que ha renovado. "Ha sido un verano un poco movido, muy duro. Con prácticamente 100 días de mercado. Hemos sido ambiciosos en la idea que teníamos con respecto a cambiar un poco la plantilla. Empezamos con la idea del míster y de la mano de él hemos ido valorando lo que había y a priori hemos intentado mejorar. En verano todas las plantillas son muy buenas pero eso se ve en mayo, cuando acaba LaLiga. Por lo menos hemos hecho lo que teníamos en la cabeza y estoy contento", argumentó el isleño, que en este intenso trabajo para darle un vuelco al plantel no ha desdeñado la colaboración de unos intermediarios de los que muchos recelan. "Yo los defiendo porque ayudan. Es como cuando vas a buscar una casa, no tienes capacidad para ver todas así que llamas a una agencia para que te ayude. Hay agentes buenos, malos y regulares, igual que directores deportivos. Si has trabajado, si has valorado el mercado y has visto los jugadores y te quieres dejar engañar es problema tuyo".

Otro capítulo principal, además, han sido las salidas, siendo hasta 19 los jugadores que han abandonado el conjunto sevillista, diez de ellos en calidad de cedidos. Uno de los últimos en hacerlo ha sido Sergio Rico, que ha puesto rumbo al todopoderoso PSG, explicando Monchi los detalles de una operación que podría dejar réditos futuros por la opción de compra existente: "Me llamó Leonardo (director deportivo del club galo), me dijo que había un operación en construcción, la compra de Keylor y la salida de Areola. Me dijo que con la salida de Areola Sergio podría ser interesante. Lo valoré, lo hablé con el chico y su agente y pensamos que era una buena operación para todos".

Traspasos obligados por el límite salarial

Con los últimos fichajes de Chicharito y Bono, Monchi ha apurado al máximo un límite salarial que en un principio esperaba mayor, de ahí los traspasos de jugadores importantes. "El Sevilla tiene unos ingresos ordinarios X y tiene unos gastos de explotación, y el resto es lo que tienes para hacer la plantilla. Teníamos una posibilidad para hacer la plantilla inferior a la idea que teníamos y había que sacar una serie de plusvalías con ventas. Por eso hemos vendido a Ben Yedder, a Sarabia, a Muriel o a Promes, para intentar generar ingresos", explicó el director deportivo, que también comparó su trabajo en Nervión con el de la Roma. "Son dos mercados distintos. Allí el presupuesto es más alto porque tiene ingresos mayores. Este verano ha sido intenso porque ha habido muchas operaciones, casi 35. Cada operación es un mundo y tiene sus entresijos", puntualizó.