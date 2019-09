Nico Pareja: "Tengo muchas ganas de seguir compitiendo"

Nico Pareja se entrena estos días en la ciudad deportiva del Sevilla. El central argentino ha vuelto a su casa para mantenerse en forma mientras espera que cristalice alguna de las opciones que tiene para seguir jugando en España. "Me estoy entrenando y manteniendo la forma para cuando surja la oportunidad de volver poder estar preparado. Es una situación nueva para mí. En 18 años que llevo en el fútbol desde que debuté nunca me he visto sin equipo", cuenta a ESTADIO el exnervionense, que regresó a la capital de Andalucía tras terminar su andadura en México: "Volví a Sevilla porque tengo aquí mi casa, mi gente y la familia quería volver. Y ahora esperando a ver si podemos seguir compitiendo en España, que es lo que quiero y lo que quiere mi familia. Rechacé cosas de fuera para jugar en España".

Como agente libre que es, aún puede firmar por cualquier equipo que posea fichas libres: "Tengo tanteos y estoy aguardando. Soy libre, puedo firmar en cualquier momento. Y estoy con ganas, ilusión y confianza de poder competir al máximo nivel".

El bonaerense ha vivido un año difícil en México, de ahí que apostara por regresar a un campeonato en el siempre ha rendido bien. Su familia también ha influido en su decisión final: "México es muy diferente. La ciudad, Guadalajara, y su gente es muy linda y por ahí ningún problema. Pero nada más llegar me lesioné para unos meses, luego volví a jugar, pero el entrenador por un error me dejó fuera de la lista durante tres meses. Luego tienes a tu familia diciéndote cada día que quiere volver a España y eso hace que sea más difícil centrarte en lo tuyo y en una adaptación que la verdad esperaba que fuera más sencilla. Me fui también pensando en una cosa que me habían ofrecido y lo que me encontré fue diferente. Al final fue un combo que me impidió estar centrado. Hubo diferencias futbolísticas con el primer entrenador, porque en cuanto vino otro me puso a jugar. Después de todo, tenía claro que quería rescindir y volver a España, que es lo que quiere la familia, que a estas alturas ya pesa mucho en la decisión".

La Segunda de España ha subido mucho el nivel, y el argentino la considera una opción más que válida. "Me planteo jugar en Segunda. He vivido una año malo y ahora no tengo pretensiones ni de jugar en Primera ni económicas. Lo que quiero es competir, tengo muchas ganas de jugar al fútbol. Lo demás es secundario", asegura.

La retirada aún la ve lejos, así que, por ahora, no piensa en otra cosa que no sea jugar: "Tengo muchas ganas de seguir jugando, aunque es obvio que el retiro está más cerca. Pero todavía no me quiero plantear que haré después porque quiero seguir compitiendo. Luego sí que me gustaría seguir ligado al mundo del fútbol y sería un placer hacerlo de la mano del Sevilla".

Precisamente al Sevilla ha vuelto para trabajar en los despachos un excompañero de Pareja como es Fernando Navarro. "Fernando Navarro es una gran incorporación, un hombre muy de club, con gran sentimiento de pertenencia y un enorme conocimiento del fútbol. Es un jugador que siente el club, que ha sido futbolista hasta hace muy poco y eso suma para saber cómo piensan. Le dará mucho al Sevilla".

Como es lógico, Pareja sigue muy de cerca al conjunto de Nervión: "Tengo que agradecer a Monchi y al Sevilla que me hayan prestado sus instalaciones para mantener la forma. Me encuentro bien y con ganas de poder encontrar una oportunidad. Es una alegría volver al club y a la ciudad. La verdad es que después de tantos años se me hizo difícil tenerlo lejos. Volver a vivirlo es especial. Siempre es una alegría volver a encontrarte con amigos que tengo aquí, así que contento de haber regresado".

Al equipo nervionense, lo ve peleando otra vez por cosas importantes. "El Sevilla siempre tiene la ilusión de competir por cosas importantes. Monchi ha hecho una gran plantilla y los tres primeros partidos han sido muy buenos. Vi el partido contra el Celta en el Sánchez-Pizjuán y la verdad es que fue un gran partido del Sevilla, dominó todo el partido y le faltó concretarlo en más goles", argumenta el jugador formado en Argentinos Junior, que ve en los cambios en la plantilla algo que le recuerda a su llegada: "Son muchos cambios, pero el Sevilla está acostumbrado a estos cambios. El año que llegué yo también hubo trece o catorce incorporaciones y furon años de éxito desde los cuales el club no ha parado de crecer".