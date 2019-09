Tres titulares del Sevilla con el futuro en el aire

Una vez cerrado el mercado estival, que en el caso del Sevilla ha resultado frenético con cerca de 30 movimientos, ahora se abren nuevos frentes para Monchi, que, después de un merecido descanso, se centrará en otros menesteres como las negociaciones para la ampliación de futbolistas de la plantilla que concluyen en junio o que afrontarán su último año cuando acabe la presente campaña.

En el primer caso, Lopetegui cuenta con tres efectivos a sus órdenes que finalizan lo firmado con los nervionenses a final de curso y que ya en enero podrán negociar con cualquier club con la carta de libertad en la mano. Además, se da la circunstancia que los tres entran a día de hoy en los planes del técnico vasco, formando parte hasta ahora de su once inicial. Se trata de Carriço, Banega y Nolito, tres futbolistas por encima de la treintena con, eso sí, un panorama diferente.

En lo referente al portugués, su situación ha cambiado radicalmente. Ha estado varias ocasiones en la rampa de salida, pero ya el año pasado se hizo fuerte en el centro de la defensa y con Lopetegui se ha consolidado como titular, aportando experiencia y demostrando que se encuentra a un alto nivel.

Según ha podido saber ED, el Sevilla ve con buenos ojos renovarle algún año más pero de momento la oferta habría sido a la baja.

Con Banega todo apunta a que saldrá libre, pues Monchi ya ha intentado ampliarle varias veces pero las exigencias del rosarino son altas y no se ha alcanzado un entendimiento. No se descarta aún pero no resultaría nada extraño que cumpliera su contrato y regresase a Argentina, a Boca Juniors.

Nolito, por su parte, le ha dado un vuelco a su rol en Nervión, pues ha pasado de salir seguro a convencer a Lopetegui. Aun así, no se contempla en principio su continuidad y se marchará en junio sin dejar nada en caja.