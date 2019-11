Lopetegui: "Emery hizo historia en el Sevilla y yo estoy muy lejos de hacerla"

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha comparecido este viernes en la sala de prensa de la ciudad deportiva para analizar cómo llega el equipo al duelo del domingo ante el Real Valladolid en el Estadio José Zorrilla para el que tiene a todos disponibles. "Tenemos a toda la plantilla a disposición, un par de días entrenando todos juntos y unificando estados de forma. Todo en orden en ese aspecto", comenzó el vasco, que podrá contar con Ocampos: "Lucas está a disposición, ha tenido un problema y vino así pero está reaccionando bien, estamos convencidos que va a poder estar a disposición".

En cuanto al partido que espera en el José Zorrilla, Lopetegui no tiene dudas que será difícil: "Eso está fuera de toda duda. Esto es Primera división, es un equipo que ha ganado de forma contundente los dos últimos partidos, hace las cosas muy bien, tiene automatismos ofensivos y defensivos muy claros, va a ser un partido de muchísima exigencia. Es un rival con las cosas muy claras".

Otro de los temas de actualidad en los últimos días ha sido la polémica salida de Robert Moreno y la vuelta de Luis Enrique, algo que si le ha recordado a su salida de la selección, no ha querido aclarar: "Solo tengo dos cosas que decir, lo primero, desearle la mayor de las suerte a Robert Moreno, y la segunda, que la vuelta de Luis Enrique es una enorme alegría, no tengo nada más que decir al respecto".

Demasiado azúcar tras la victoria en el derbi: "Todo lo que ha sucedido hace 10 días es Prehistoria para nosotros, el fútbol va rápido y pensamos en lo siguiente, tenemos la experiencia suficiente para saber que cada partido será difícil, esta vez ante un rival que muestra una gran versión en su casa. Yo te aseguro que mi única Liga está en Valladolid, no pienso más allá que los tres puntos ante el Valladolid".

Ha cambiado la opinión de la afición con respecto a su fichaje: "Opino que estamos en el mes de noviembre, nos queda todo por hacer, tenemos que mejorar muchísimas cosas y estamos centrado en el trabajo, en ese maratón que es LaLiga, ahora estamos en el kilómetro 14, no nos podemos desviar de entrenar bien, estar mentalizados, respetar al rival y tener ambición".

Qué clima espera en Valladolid: "En LaLiga juegas a diferentes horas y distintos climas, esto es LaLiga, y hay que estar preparados para cualquier circunstancia, será la temperatura que sea pero la principal dificultad va a estar en el rival".

Qué opina de los que le comparan con Unai Emery: "Cada entrenador es diferente, Unai hizo historia en el Sevilla y yo estoy muy lejos de hacerla. No hay dos entrenadores iguales, todos tenemos nuestros matices, todos queremos ganar, cada uno tiene su idea de dirigir".

Cuál será la clave en Valladolid: "No hay una clave, hay muchas. Primero hay que defender bien y luego atacar bien, el Valladolid tiene muchos automatismos, llevan mucho tiempo juntos, en casa es fuerte, no hay solo una clave para superar el partido, y esta vez no va a ser una excepción".

Aportación de la cantera: "Alberto es un chico que tiene futuro pero hay que tener tranquilidad, todos los chavales tienen un buen futuro, el Sevilla tiene una enorme cantera y la seguirá teniendo".

Chicharito ha perdido protagonismo: "No jugó él ni otros compañeros en el último partido pero sí que entra en mis planes, ha jugado y seguirá jugando".