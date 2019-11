El mercado y la hipotética vuelta de Rakitic al Sevilla, según Monchi.

También se ha referido Monchi al mercado durante su conversación en Canal Sur Radio, donde ha dejado claro que "no es cuestión de animarse, sino de ser coherentes". "Las decisiones siempre hay que tomarlas en frío, no en caliente. Es muy fácil decir hay que reforzar el equipo, pero hay que gastarse el dinero y este verano el Sevilla FC ha invertido 140 millones de euros, que nadie se olvide", argumenta el director deportivo del Sevilla FC, quien recuerda que "hay que responder a unos números".

"Cualquier plantilla del mundo es mejorable, la del Sevilla FC, por supuesto que también. Pero hay que tomar una serie de decisiones que no tienen que ser populistas, sino como mínimo maduradas", añadió.

En ese sentido, siguió insistiendo Monchi que "nadie te asegura que si inviertes más, vas a ganar más". "También hay que cumplir con unos parámetros económicos. Eso no significa que el Sevilla no se vaya a mover, que no esté pendiente al mercado. Quedan siete partidos antes de que se abra; con el míster valoraremos las opciones y tomaremos decisiones", indicó.

En relación a fichajes, también se atrevió Monchi a hablar de nombres propios, siendo cuestionado por el hipotético retorno del exsevillista Ivan Rakitic: "No sé dentro de muchos años, pero hoy es muy difícil. Tiene contrato con el Barcelona y está en el Barcelona. No ha perdido su cariño por el club, pero hoy es algo implanteable".

Sobre la falta de gol que está evidenciando la delantera del Sevilla FC en este primer tercio de temporada, Monchi y la venta de jugadores como Ben Yedder y Sarabia, máximos goleadores de la temporada pasada, el de San Fernando explicó que "el Sevilla FC no vende porque le apetezca a Monchi, sino que vende para mantener una plantilla muy superior a lo que puede mantener" por sus ingresos ordinarios: "Con los ingresos actuales se podría mantener una plantilla de un coste de 90 millones de euros, la que tiene hoy día es de uno coste de 150 millones de euros, aproximadamente".

"No tenemos por qué seguir vendiendo, podemos parar. Pero los ingresos ordinarios son los que son. No hay más. Esas partidas de ingresos ordinarios nos reportan unos 130 millones, si le quitas los gastos de explotación, que es lo que cuesta abrir el club, te queda una plantilla de 90 millones. ¿Por qué tenemos una de 150 millones? Por las plusvalías de Sarabia y Ben Yedder. ¿A mí que me gustaría? No tener que vender a ninguno, porque cada vez que fichas es un margen de error que tienes. Cuando tienes más dinero, tienes más posibilidades de comprar mejores jugadores, pero también te equivocas".

En relación a los delanteros, dijo: "A mí me gustaría, y a ellos mismos también, que los delanteros llevaran más goles, pero solo llevamos un tercio de la temporada, queda mucho por delante, y estoy seguro de que harán muchos más goles".