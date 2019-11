Jordán, sobre la gran racha del equipo, lo vivido en el derbi o sus objetivos

Joan Jordán, quien fue titular en la victoria del Sevilla FC en Valladolid, ha atendido este martes a los compañeros de 'Onda Deportiva Sevill'a, de Onda Cero, para hablar de diversos asuntos que rodean a la actualidad del cuadro nervionense y a la suya propia.

La gran racha fuera

"Hay que valorar lo que hemos hecho. Es muy difícil conseguir tantos puntos fuera de casa. Hay equipos muy complejos, que tienen buenas rachas como local. El Valladolid no había perdido en casa aún, pero el equipo estuvo sólido, compitió bien y sacó los tres puntos. Seguimos arriba y tiene que servirnos de motivación".

Margen de crecimiento

"Nos hemos aclimatado bien desde pretemporada, el grupo es bueno y hay un ambiente positivo. Vamos todos a una y eso se nota en el verde, pero tenemos margen de mejora aún y trabajamos en ello".

En puestos Champions

"Las cuentas en la jornada 38, pero es verdad que no es casualidad. Queda mucho, habrán partidos duros y encadenaremos malos resultados, es ahí cuando debemos estar más juntos que nunca".

Levantar un título este año

"Sería espectacular; ojalá que sí, pero veremos qué pasa".

La sexta Europa League o quedar cuarto

"La sexta Europa League, y así vamos a Champions como campeones".

Su adaptación

"Estoy muy contento. Me he adaptado desde el minuto uno. Estoy en un club muy grande en España y Europa, sabía que tenía que dar mi mejor rendimiento desde el minuto 1 y aún tengo margen de mejora. Mi primer año en Eibar, por ejemplo, me costó más adaptarme, por eso estoy contento".

Victoria del derbi

"Fue un día especial, diferente y bonito, más con la victoria. Sabemos que es un partido muy especial para la ciudad. Hay que darle las gracias a la afición que se desplazó y nos dio fuerzas".

El Leganés

"Pensamos primero en Europa League, queremos ganar y seguir sumando de tres en tres. En cuanto al Leganés sabemos que será un partido jodido, han cambiado de entrenador y eso significa cambio de dinámica. Lo hicieron muy bien contra el Barcelona y será un partido difícil".

El pleno en Europa League

"Hay partidos que no eran tan fáciles como parecía desde fuera. Contra el Dudelange, por ejemplo, hacía frío, el campo estaba muy mal y supimos adaptarnos y ganar. El ADN competitivo de este equipo es espectacular, no debemos cambiar eso. Queremos la quinta victoria y, por qué no, el pleno en la fase de grupos".

Peña en su pueblo natal

"Aún no hay ninguna, pero alguno ya ha pensado la posibilidad y algo me ha llegado. Para ello tengo que estar aquí muchos años, yo encantado con quedarme. Vine por un proyecto importante y estoy feliz en el club y en la ciudad".