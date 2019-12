Lopetegui avisa: "El Cluj nos pondrá en dificultades"

Prudente, como siempre que comparece ante los medios, Julen Lopetegui ha valorado en SFC Radio al rival del Sevilla FC en los dieciseisavos de la Europa League, un Cluj al que dice conocer bien.

"Es un equipo que sí conocemos. Es el mejor de Rumanía en los dos últimos años, sin duda, y ha hecho una gran inversión para dar un salto internacional. Ha hecho una gran fase de grupos, es muy fuerte en casa, encaja pocos goles... Un equipo que lógicamente nos a va a poner en dificultades", alertó.

Además, el técnico vasco tomó como referencia lo realizado por los rumanos en la anterior ronda para insistir en su prudencia de cara a la eliminatoria que se disputará en febrero: "Insisto en que ha ganado a Lazio, Celtic y Rennes, tres equipos de tres buenas ligas. Pero lo más importante es cómo estés tu y cómo rindas tú. Tenemos que llegar bien, fuertes y con la confianza de dar un buen nivel para pasar".

Por otro lado, Lopetegui no dio especial importancia al hecho de jugar la vuelta en el Sánchez-Pizjuán, al que que su equipo se ha ganado al ser líder de su grupo. "El valor doble de los goles fuera de casa en caso de prórroga perjudica al equipo que disputa en casa esa prórroga. Pero entre jugar primero fuera o dentro, no me parece que haya una ventaja para ninguno".

En cualquier caso, el Cluj queda lejos y el entrenador sevillista tiene sus cinco sentidos puestos en los dos encuentros de esta semana: "Queda mucho trabajo que hacer por delante. Ahora tenemos la Copa, en un formato nuevo que la hace mucho más atractiva y va a haber muchas sorpresas. Trataremos de no ser una de ellas, dar una buena imagen ante el Bergantiños y luego cerrar el año con una victoria ante el Mallorca".