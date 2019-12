Aleix, de saberlo, no habría vuelto al Sevilla

La segunda etapa de Aleix Vidal en el Sevlla FC fue, para todos, una gran decepción. También para el propio carrilero catalán, quien ahora, jugando con regularidad en el Deportivo Alavés, asegura que, de haberlo sabido, no habría regresado a Nervión.

"En mi carrera he dado muchas vueltas. Firmé por el Espanyol y en la dirección deportiva estaba Paco Herrera, que me tenía mucho cariño. El clubm por aquel entonces, no contaba conmigo y él tenía un amigo en el Panthrakikos de Grecia y creía que tenía nivel para poder jugar allí, y me fui para allí y muy bien la experiencia. Después, me fui con la Pobla de Mamfumet y de allí al RCD Mallorca, UD Almería, Sevilla FC y FC Barcelona, de donde salí para regresar al Sevilla, aunque si llego a saber las pocas oportunidades que tuve en esa segunda etapa me habría quedado en Barcelona", ha recocido Aleix en una entrevista en Marca.

El catalán, cuando le preguntan por la posibilidad de regresar a la selección, indica que no le importaría, pero que ya no está "al nivel del Sevilla", como para que le vuelvan a llamar. Respecto al futuro, finalmente, dice que, de conseguir con el Alavés la permanencia, "pediría seguir una temporda más" en Vitoria.

A priori, el Sevilla no pondría muchos inconvenientes, mientras que el Alavés siguiese haciéndose cargo, como esta temporada, del cien por cien de su ficha. Además, tal y como desveló ED, la entidad vasca abona a la hispalense un porcentaje por la amortización de su fichaje durante el presente ejercicio. Monchi, no en vano, escrudiña el mercado en busca de un nuevo lateral derecho, lo que propiciaría, además, que Alejandro Pozo saliese cedido ahora en enero.