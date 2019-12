Monchi: "Creo de forma extrema, radical y ultra en el Sevilla que se está cociendo"

José Castro abrió la Junta General de Accionistas del Sevilla FC dando las gracias a Joaquín Caparrós y Monchi, y posteriormente el de San Fernando tuvo un turno de palabra que no dejó indiferente a nadie.

"He vuelto. Como dije en su día, no para ayudar a nadie ni porque me lleve bien con unos u otros. Es mucho más sencillo. Creo de forma radical, extrema y ultra en este Sevilla Fútbol Club que se está cociendo, en este proyecto que se está dibujando. Creí cuando Pepe, José María y Jesús me lo contaron en la tarde del 9 de marzo. He vuelto y estoy aquí convencido de que estamos en el camino para hacer si cabe más grande a nuestra entidad. Hay margen para dar un salto más a todos los niveles. No tengo ninguna duda y cuando digo ninguna, es ninguna. No hay posibilidad de no ganar el partido que se nos viene igual que ganamos las nueve finales".

Anuncia "experiencias inimaginables"

"Somos el más grande de Andalucía ahora y en los próximos doscientos años. Somos la marca que mejor ha vendido la marca de esta ciudad. Hoy somos objeto de estudio. Volveremos a ganar y queremos superarnos y mejorar. Así nos parió nuestra madre, exigentes y conformistas. Lo haremos, sí o sí. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Para ello, necesitamos la mejor versión de todos y cada uno de los que estáis aquí. Necesitamos a los grandes y pequeños accionistas, abonados y no abonados, sin etiquetas ni usurpadores de sentimientos. Nadie es más que nadie, que nadie enarbole banderas que no le pertenecen. Apelo a la unidad, a esa unidad que ahora hay en el consejo para un futuro ilusionante. Estamos en la línea de salida de un proyecto que nos llevará a experiencias inimaginables".

Pide exigencia

"Lo haremos sin renunciar a nuestra filosofía. Somos los mismos y los que no están nos dejaron su enseñanza. Sed exigentes, exigid claridad, pero al mismo tiempo demos margen de credibilidad a aquellos que nos han elevado al olimpo europeo, a éxitos increíbles. Han mamado sevillismo. Yo creo en ellos, el bien común siempre ha primado en ellos. He trabajado con todos y todos han llorado y reído igual que yo. Creo en ellos y en vosotros, y mucho. Por eso he vuelto, convencido de que lo mejor está por llegar. Vivámoslo unidos porque los colorados son los nuestros".