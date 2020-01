Reguilón y su futuro, Sevilla, Madrid...

El futuro de Reguilón es el secreto mejor guardado. En Madrid siguen dando por hecho que el lateral zurdo, que acababa contrato el próximo 30 de junio, había ampliado su vinculación con el equipo blanco antes de llegar cedido al Sevilla, pero ni el Real Madrid lo hizo oficial ni el jugador lo ha querido desvelar y, de hecho, aseguró que se guardaba esa información cuando fue preguntado al respecto en la rueda de prensa de presentación en la capital andaluza.

En la entrevista concedida a ESTADIO no ocultó que es algo que él sabe y que quiere seguir manteniendo en privado, pero sí dejó caer cuál puede ser su futuro, que en principio pasa por volver a su club de origen.

"Yo sé cuándo acaba mi contrato y yo sé los años que me quedan", aseguraba a ED, donde no descartaba seguir aquí si se da el caso: "Yo aquí estoy muy feliz, con la ciudad, con el club y con todo. Tengo contrato con el Sevilla FC hasta final de temporada. Después nunca se sabe. El año que viene vuelvo a Madrid y entonces ya se verá todo. Yo ahora mismo estoy muy centrado en hacer una buena temporada, como estamos haciendo. Cuando se acabe, ya se verá. No quiero hablar ahora mismo de lo que va a pasar la temporada que viene, quiero hablar del presente".