Reguilón: "Como ciudad, como club... a Sevilla no se le puede poner un pero" (Entrevista ED)

Sergio Reguilón ha vivido un 2019 de infarto en el que ha conseguido asentarse en Primera de la mano del Sevilla FC, donde milita cedido por el Real Madrid hasta final de temporada. Algo que ha pasado "muy rápido" y que ahora saborea, aunque sin levantar los pies del suelo. Y es que, como él mismo recuerda, "no ha sido un camino de rosas" hasta llegar a la elite. Por eso, siempre pensando en el colectivo por delante de los individual, al nuevo año le pide al menos "estar como hasta ahora", con el equipo tercero en la tabla y peleando por todas las competiciones posibles. Prefiere pensar en el presente, y no en el futuro. 'Ardilla', como así lo conocían sus amigos de la infancia, es mucho más feliz hablando de su día a día, de fútbol y del 'reggaeton' que pone en el vestuario.

- ¿Cómo han ido las vacaciones de Navidad? ¿En Madrid con la familia o es de los que prefiere aprovechar para viajar?

- Bien. He estado en Madrid y en Zamora, que mis padres son de allí, también con mis abuelos. Luego me he ido a París con la novia. Había ya ganas de volver, después de una semana, parece que el cuerpo te pide tocar el balón. Yo no puedo estar más de una semana sin jugar al fútbol, lo estaba pasando hasta mal.

- ¿Qué tal en Sevilla? ¿Se esperaba que todo le fuera tan rodado como le ha ido en estos seis primeros meses?

- Muy bien. Como ciudad, como entorno, como club... No puedo ponerle un pero a la experiencia.

- Hace poco más de un año que debutó en Primera y ya hasta lo ha llamado la selección. Ha ido todo muy rápido desde que firmó por el Sevilla, ¿no?

- Sí, ha sido un año de correr mucho, de tener la cabeza bien puesta. Ha pasado todo esto muy rápido y hay que estar con los pies en el suelo, saber todo lo que ha conllevado el llegar a estar aquí y saboreando cada entrenamiento, cada partido.

- ¿Qué balance hace de 2019?

- Imagino que bastante bueno. Sí. Creo que es muy positivo. Estamos terceros en LaLiga, estamos bien en nuestro juego, en nuestras cosas... Estamos bien posicionados en la Europa League, en la Copa apenas hemos comenzado a jugar pero también tenemos mucha ilusión puesta en esa competición por conseguirla. Estamos en una línea muy buena y esperamos ahora mantenerla.

- Habla en colectivo. ¿Qué le pide al 2020, tanto en lo colectivo como en lo personal?

- Primero siempre va lo colectivo. Por eso, a 2020 le pido estar como hasta ahora, unidos, con nuestra manera de trabajar, con lo que nos pide el míster. Esperamos acabar la temporada lo más alto posible, conseguir la clasificación para la Champions, que es en mi opinión el objetivo de este club, y pelear por todas las competiciones posibles. En lo personal, crecer, madurar y mejorar día a día.

- ¿Y la selección, nos olvidamos por ahora?

- Es algo que está ahí, pero no estoy pendiente. Si hago buenos partidos y el seleccionador entiende que debo estar, para mí sería un gran premio. Pero yo sé que soy muy joven, que tengo mucho trabajo por delante y mucha carrera todavía para ir. Ojalá, pero no es algo que esté pendiente de eso.

- ¿Algún propósito para mejorar en este año nuevo?

- Soy muy joven, tengo muchas cosas que mejorar tanto como profesional como en mi persona. Es un año de maduración que creo que estoy llevando bastante bien; ahora, a seguir en esa misma línea.

- Una figura importante en este año ha sido Lopetegui.

- Sí. La verdad es que yo al míster tengo mucho que agradecerle. No sólo ahora, sino para toda la vida. Me dio la confianza el año pasado, pero sobre todo este año, que me está dando la confianza para mostrarme tal y como soy. Sé que me tiene un cariño muy especial, porque soy muy joven. La manera de tratarme lo noto. Sé que él espera mucho de mí y yo intento darle cada partido lo máximo. Pero es cierto que tengo que hacer una mención especial para él porque es un entrenador que me ha marcado en mi carrera.

- Pero todo no ha sido color de rosa. Antes de llegar aquí tuvo que pasar hasta dos veces por el Logroñés.

- Sí, claro. Por eso digo que mi camino no ha sido de rosas. Valoro mucho de donde vengo, lo que me ha costado llegar aquí y esa personalidad que he labrado es lo que hace que yo, ahora mismo, sea como soy. Que tenga ilusión por cada partido, por cada entrenamiento, por cada pequeño detalle.

- Logroño sería, como se suele decir, una 'mili'.

- Claro, al final vas a un equipo de Segunda B. Es una gran ciudad, un club al que le tengo un cariño especial, pero no deja de ser un Segunda B. Ves instalaciones, material... todo. Pues al final te das cuenta de la realidad del fútbol y dices: 'Yo quiero llegar a lo más alto, ahora mismo estoy aquí. Si no hago más cosas...'. Gracias a Dios creo que ahora mismo voy por buen camino.

- El paso del Sevilla FC por la fase de grupos de la Europa League ha sido prácticamente impoluto, más allá del último traspié, ya sin nada en juego. ¿Se habla en el vestuario de una hipotética final? Parece que es el objetivo del Sevilla FC siempre que disputa la competición. Tras haber ganado cinco, incluso ya parece algo sencillo.

- (Sonríe) Sabemos que es muy difícil, hay equipazos en esta competición. Nosotros somos uno de ellos y vamos a pelear por estar ahí. Esto es una competición de fondo y lucharemos por ganar. Bueno, estoy seguro de que pelearemos por estar ahí y creo que con la plantilla que tenemos podemos hacerlo perfectamente.

- Monchi lleva semanas repitiendo que LaLiga, aunque son palabras mayores, no debe ser una utopía para el Sevilla FC. ¿Entiende el plantel que es un mensaje de ambición más de cara a la galería que otra cosa? Donde no cabe duda es que el objetivo, tras el esfuerzo realizado el pasado verano, deben ser los puestos con derecho a Champions, ¿no?

- Sabemos que para este club sería algo muy bueno quedar entre los cuatro primeros y nosotros estamos peleando por eso. Sabemos que la afición y el club pelea mucho por estar ahí y nosotros ahora mismo estamos cumpliendo. Sobre LaLiga... sabemos de nuestro equipo, de nuestras cualidades y nuestras limitaciones. Sabemos que esto es muy largo, que ahora vienen partidos muy difíciles, muy seguidos, y llega el momento de la verdad. Nosotros ahora mismo, en el vestuario, no hablamos de pelear nada. Vamos partido a partido. Pensamos en el Athletic Club, luego en la Copa del Rey, en el Real Madrid... Esto va así.

- Así se ha llegado prácticamente al ecuador de la temporada y el equipo está tercero.

- Así es, señal de que nuestra mentalidad no está equivocada.

- Monchi, durante una entrevista con ED hace unas semanas, nos explicó que con su fichaje lo que quería era "un Jesús Navas por la izquierda". ¿Qué le parecen esas palabras?

- Jesús es mucho Jesús. Sí es cierto que somos dos jugadores un poquito parecidos en que nos gusta tener recorrido, pero bueno... Jesús tiene una trayectoria, un nombre y una leyenda que es Jesús Navas. Ojalá algún día pueda conseguir todo lo que ha conseguido él. Mientras, a aprender mucho de él, como de Escudero y de todos los compañeros míos en el puesto. Estoy aprendiendo un montón y ojalá sea el Jesús Navas de la izquierda, como dice Monchi. Pero bueno, eso son palabras de Monchi. Yo tengo mi identidad, soy Reguilón.

- ¿Entiende que ahora, con el cambio de seleccionador, lo tiene más complicado para ir con la 'Roja'?

- Creo que no. Al final, pienso que partes desde la igualdad. El míster es sabio, entiende de fútbol. Y si ve que estoy haciendo buenos partidos me tendrá en consideración. Y si no, pues la competencia por suerte (para España) es muy buena; hay mucha. Que él decida.

- ¿Qué jugador del Sevilla FC le ha sorprendido más?

- Hay muy buenos jugadores. No sabría quedarme con uno, pero tanto de los que estaban como los que han venido... Hay muy buena plantilla.

- Se habla mucho de la falta de gol de la delantera del Sevilla FC, ¿entiende Reguilón que sería necesario reforzar la línea ahora en enero si fuera posible?

- Con falta de gol, vamos tercero. Algo bien estaremos haciendo, digo yo.

- Cierto, al igual que también es verdad que los delanteros llevan menos goles de lo esperado, como el propio Monchi ha comentado en alguna ocasión. ¿Considera que eso, quizá, es fruto del trabajo que les solicita el míster?

- Sí, pero la figura del delantero no siempre tiene por qué meter goles. También se tiene que dedicar a generar espacios, a fijar rivales. La gente que entiende de fútbol sabe muchas cosas que, quizá, los aficionados no acaban de entender. Pero bueno, eso lo dejamos para cosas internas del vestuario. Sabemos de las cualidades de cada jugador nuestro.

- A quien seguro que sí ficharía para el Sevilla FC es a su buen amigo Fede Valverde.

- Joder. Yo a Fede le tengo un cariño muy especial, es muy amigo mío. Es un chaval diez, Hablo con él muchos días y me alegro de lo que está viviendo. Juego con él a la Play a veces, comentamos muchas cosas del fútbol, de la vida... Me alegro de todo lo bueno que le esté pasando.

- Con otro que ha coincidido también en la cantera del Real Madrid es con Mariano, delantero que lleva varios años siendo vinculado con el Sevilla FC. ¿Sería un buen refuerzo para enero?

- Aquí todos los fichajes serán bien recibidos. Estamos contentos con la plantilla que tenemos y si viene alguien lo recibiremos con los brazos abiertos, como uno más

- Me han comentado que, literalmente, es usted un cachondo en las distancias cortas. Que es quien pone la música en el vestuario. ¿Es eso verdad?

Sí, es verdad. Suelo poner principalmente 'reggaeton', pero tenemos un vestuario multicultural, de todos los países. Suelo poner también, por ejemplo, música francesa para que Jules (Koundé), que le gusta también la música, la entienda. Música portuguesa, para los brasileños. Un poquito de todo, pero sobre todo 'reggaeton'. Pero como ponga mucho 'reggaeton', Nolito me mata; para él tengo que poner flamenquito también.

- También he leído que es propietario de un club de e-sports, lo que me ha llamado mucho la atención.

- Sí, el año pasado me metí en un equipo de e-sports. Vamos, yo juego, pero no al nivel que lo hacen ellos. Siempre he estado un poquito metido en el tema de videojuegos y la Play, como cualquier chaval de mi edad, y el año pasado tuve la oportunidad de entrar como imagen y como socio inversor. Ahora mismo estoy muy feliz con eso, es un tema que me hace ilusión aparte de fútbol.

- ¿Estamos hablando de jugar al FIFA?

- Estamos hablando de Call of Duty, Fornite, Counter-Strike...

- ¿Piensa ganarse la vida con eso en algún momento?

- No se me da bien como el fútbol, yo juego por hobby, por ocio.

- ¿Y en el vestuario también echan 'pachanguitas' de Play? ¿Quién es el mejor?

- Depende del juego. En el Fornite, Luuk (de Jong) es muy bueno; Bryan, también. En el FIFA, Dabbur es muy, pero que muy bueno. Le echa horas.

- ¿Es cierto que de pequeño lo conocían sus amigos como 'Ardilla'?

- Sí, porque siempre que se colaba un balón trepaba yo. Me encantaba escalar, los árboles, las farolas, lo que sea. Siempre estaba arriba.