El Sevilla regala a los más pequeños un entrenamiento a puerta abierta en Navidad

El club de Nervión ha informado que el próximo 30 de diciembre los socios más jóvenes podrán acceder a la ciudad deportiva para vivir una experiencia de cerca con los jugadores, para lo que deben inscribirse antes

La Navidad es sin duda una fecha muy especial en el calendario, es un tiempo en el que muchos amigos y familiares que bien por trabajo, por el frenético ritmo del día a día o bien porque vivan en ciudades o países diferentes logran hacer un hueco para reencontrarse, pero sobre todo los que más disfrutan de estas fechas especiales son los niños. Ellos viven con más ilusión que nadie estos días y aprovechando que LaLiga y el resto e competiciones oficiales para durante un fin de semana y algo de tregua en el calendario, la mayoría de clubes de Primera división abren las puertas de sus entrenamientos para que los más pequeños puedan acercarse a ver de cerca a sus jugadores.

En un fútbol donde la norma son los entrenamientos a puerta cerrada, al menos la Navidad siempre deja un resquicio para que esos pequeños aficionados disfruten de una mañana diferente y el Sevilla Fútbol Club no ha querido ser menos y por ello abrirá las puertas de la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios para sus socios más pequeños, aquellos comprendidos entre los seis y los doce años bien sean abonados, socios rojos o blancos.El día elegido es el próximo martes 30 de diciembre y encuadrado bajo la denominación de 'Pequeño Guardián', el Área Social del Sevilla ha informado de todos los detalles ya que es necesaria una inscripción previa. Así, para poder vivir esta oportunidad solo hay que solicitarlo antes del sábado 27 de diciembre a las 15:00 horas enviando un correo electrónico con los datos del socio (nombre completo y numero de socio) a la dirección [email protected].

Recuerda el club de Nervión que las plazas son limitadas, por lo que si hay un exceso de solicitudes se realizará un sorteo para elegir los afortunados. Además, el club solicitará a los padres el permiso correspondiente para poder ser grabados o fotografiados para publicaciones en los medios oficiales del club sevillista.

Qué es 'Pequeño Guardián'

'Pequeño Guardián' es una actividad que nace a propuesta de la Comisión Social de la entidad nervionense, enfocada a que los pequeños socios sevillistas puedan acercarse a los futbolistas, bien para solicitar algún autógrafo o para hacerse una foto. Se llevará a cabo al final del entrenamiento del día 30, por lo que se comunicará a los pequeños inscritos a través de e mail la hora a la que deberá estar en la ciudad deportiva con antelación suficiente. Nuestros voluntarios acompañarán en todo momento a los pequeños, que esperarán para a ver a los jugadores junto al nuevo edificio del primer equipo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros.