Januzaj y Alfon ganan fuerza para pelear por la titularidad en el Sevilla

El belga y el manchego han sufrido varios contratiempos que han hecho intermitente su rendimiento a las órdenes de un Matías Almeyda que confía mucho en la calidad de ambos para aportar la lucidez y el desborde que le falta a su equipo

La plantilla del Sevilla FC se marchó de vacaciones navideñas tras el polémico encuentro del pasado sábado en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y no volverá al trabajo hasta la tarde de este próximo domingo día 28-D, cuando los jugadores nervionenses están citados en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para un entrenamiento a puerta cerrada en el que Matías Almeyda comenzará a preparar el regreso de la competición liguera fijado para el 4 de enero con el duelo liguero ante el Levante UD en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

No obstante, algunos futbolistas están alternando estos días de fiesta con intensas sesiones para llegar en el mejor estado físico posible; especialmente, los que se encuentran lesionados o acaban de salir de problemas físicos. Es el caso de Adnan Januzaj y Alfon González, que han sufrido varios contratiempos a lo largo del primer tramo de esta 25/26 que le han condenado a una intermitencia que intentarán romper en 2026. Para ello, han estado sudando la camiseta en plenos días de Nochebuena y Navidad.

Adnan Januzaj se prepara para asaltar el once del Sevilla FC en la 'casa' de Cristiano Ronaldo

Januzaj ha viajado hasta Dubái para pasar estas Navidades, pero además de disfrutar de sus vacaciones, ha aprovechado para acudir al Apex Football Performance, centro deportivo en el que suele dejarse ver Cristiano Ronaldo y en el que el extremo del Sevilla FC ha estado ejercitándose tanto a nivel físico como sobre el césped. La propia empresa ha compartido un vídeo en el que se le ve realizando ejercicios en los que recibe el balón, se gira esquivando los obstáculos que hacen de rivales y ensaya golpeos como el que se ve en las imágenes mandando el balón a 'limpiar las telarañas' de la escuadra. "Christmas sesion", ha compartido en su Instagram con el entrenamiento de este mismo jueves.

El belga, que ya había arrastrado molestias en pretemporada, se lesionó en el primer encuentro liguero y se perdió dos partidos justo cuando Almeyda le había dado una confianza que no ha tenido (ni se había ganado) en sus tres años como sevillista. Volvió poco a poco, sus graves errores ante Barça y Mallorca le costaron tres suplencias seguidas y luego volvió a romperse, estando casi un mes de baja hasta su vuelta en los seis últimos minutos ante el Real Madrid. En total, sólo ha podido participar en 225 minutos repartidos en nueve encuentros y el 'Pelado' ya ha declarado en varias ocasiones que quiere contar más con él porque tiene una visión de juego privilegiada y casi inédita en la actual plantilla.

Alfon González se pone fuerte para pelear por un puesto de titular en el Sevilla FC

Por su parte, Alfon también ha compartido imágenes del gimnasio en el que está poniéndose a punto para el regreso al trabajo del próximo domingo. El manchego tampoco está teniendo toda la continuidad que desearía por culpa de varios parones forzosos. Como Januzaj -y como media plantilla-, sufrió una dolencia muscular que le dejó fuera para un inicio liguero en el que aún no estaba inscrito. Rápidamente se hizo con un puesto de titular; pero un esguince de tobillo que sufrió a mediados de septiembre en la visita al Alavés y que le tuvo un mes de baja, y una inoportuna gripe que pasó recientemente le han tenido entrando y saliendo del equipo. Únicamente suma 463 minutos en 13 encuentros y quiere mucho más.