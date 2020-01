Dabbur se despide: "Seré sevillista hasta la muerte"

No ha durado mucho la aventura de Munas Dabbur en el Sevilla FC. Contratado el pasado enero por Caparrós, el israelí siguió jugando -y marcando goles- en el Salzburgo hasta el final de la pasada campaña, pero en Nervión se ha encontrado con un entrenador, Julen Lopetegui, que apenas ha contado con él, por lo que ha sido el propio delantero el que ha acabado por pedirle a Monchi que acepte una de las ofertas de los muchos clubes interesados en sus servicios.

Pero, pese a todo ello, Dabbur sólo ha tenido buenas palabras para todos los que conforman la familia sevillista en su despedida, aunque reconoce al mismo tiempo que ha sido una situación incómoda para él.

"¡Queridos sevillistas! Los últimos meses no han sido fáciles para mí como sabéis. Sin embargo sólo puedo decir las mejores cosas sobre este gran club. Ha sido un honor compartir vestuario con grandes jugadores y he podido aprender mucho. Quiero dar las gracias a todos y cada uno de los que me han apoyado. Mis compañeros de equipo, todo el staff del club, la dirección deportiva y la directiva", comienza diciendo el israelí en un mensaje publicado en su cuenta de Instagram.

Pero si con algo se queda el delantero de su efímero paso por el Sánchez Pizjuán es con el calor que ha recibido por parte de los seguidores sevillistas, que siempre han reclamado más oportunidades para un jugador muy querido pese a que se le ha podido ver muy poco sobre el césped.

"Además, quiero dar gracias especialmente a toda la afición, que ha sido absolutamente fantástica conmigo. Me habéis mostrado mucho cariño y me habéis apoyado hasta el último día. Me habéis hecho más fuerte cada día y nunca os olvidaré. Sevillista seré hasta la muerte", sentencia el delantero.