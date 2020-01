El Sevilla podría fichar un extracomunitario

No por ser obvio, al haber salido Munas Dabbur, deja de ser importante: Monchi puede abrir bastante más el abanico, en un mercado en el que generalmente está muy cerrado, para contratar al '9' deseado por Julen Lopetegui. Y es que el de San Fernando podría hacerse con los servicios de un delantero extracomunitario.

El israelí, Diego Carlos y Chicharito ocupaban las tres plazas destinadas a jugadores sin pasaporte continental y, aunque los directores deportivos no suelen atender a ofrecimientos exóticos y suramericanos en mitad de temporada, dado que se suele buscar rendimiento inmediato y éstos necesitan de un período de adaptación, no sería la primera vez que el de San Fernando acude en enero a ese tipo de mercados. Por ejemplo, lo hizo para fichar a Gary Medel, quien llegó desde Boca Juniors, o para poner a disposición de Juande Ramos al ruso Aleksandr Kerzhakov.

Tendrá que valorar ahora el director general deportivo nervionense si le merecería tomar ese riesgo, ante la calidad del delantero deseado (Gabriel Barbosa 'Gabigol', por ejemplo, está en el mercado), o si existe alguna opción que, además de tener nivel, conozca ya LaLiga, como Raúl de Tomás, a quien pretende ceder el Benfica, o Paco Alcácer, a quien el Borussia Dortmund ha orillado tras haberse hecho con Erling Haaland.

No quiere decir que vaya a llegar alguno de ellos, pues, de hecho, lo del ex del Rayo está prácticamente descartado, pero se trata de algunos nombres que se mueven sobre el entorno de un Sevilla que con la venta de Dabbur no sólo ha ganado algo de dinero, sino también, y no es baladí, una plaza de extracomunitario. Para cubrirla ahora o ya en verano.