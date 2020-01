Aparca a De Tomás y toma otros caminos para la delantera

La salida del internacional israelí Munas Dabbur, con destino al Hoffenheim, no sólo deja en las arcas del Sevilla FC una cantidad de unos 12 millones de euros, más otros dos en variables, con la que el club de Nervión recupera la inversión realizada hace justo un año y, además, hace algo de caja, sino que también abre hueco en la delantera sevillista para acudir al mercado en este mes de enero.

Con Luuk de Jong como el '9' preferido de Julen Lopetegui y con el mexicano Chicharito Hernández en el banquillo, el ex del Salzburgo era el tercero en discordia para el preparador del Sevilla FC, sin apenas aparición en LaLiga, donde verdaderamente Lopetegui ha utilizado a sus hombres de confianza, dejando la Europa League y la Copa del Rey para la 'Unidad B'. De ahí que no sea de extrañar que Dabbur haya decidido poner tierra de por medio y marcharse a la Bundesliga, donde espera relanzar su carrera después de no haber gozado apenas de oportunidades en el Sánchez-Pizjuán.

Así, la marcha del internacional israelí se ha convertido justo en lo que hacía falta en Nervión para activar la maquinaria sevillista y, así, poder reforzar una vanguardia que ha demostrada estar falta de gol durante esta primera mitad del curso, habiendo conseguido los delanteros sevillistas sólo tres de los 24 que el Sevilla FC suma en LaLiga hasta la fecha.

Con su adiós, Dabbur hace sitio y aporta una liquidez extra para acudir al mercado en este mes de enero, en el que las opciones son más limitadas; especialmente en lo que al gol se refiere, pues es codiciado y caro, muy caro. Entre ellas, apareció días atrás la opción de repatriar a LaLiga al hispanodominicano Raúl de Tomás, quien el pasado verano emigró a la Liga NOS de Portugal de la mano del Benfica a cambio de 20 millones de euros.

De Tomás, sin embargo, no está feliz en Lisboa, donde ha perdido la titularidad, habiendo participado tan sólo en uno de los últimos nueve partidos de la liga portuguesa, concretamente ante el Marítimo, el 30 de noviembre, cuando disputó 21 minutos. En total tres goles y una asistencia en 17 partidos que han empujado a Raúl de Tomás a querer volver a España en este mes de enero, siendo el Sevilla FC de Lopetegui, quien ya lo tuvo a sus órdenes en el Real Madrid, durante la pretemporada de la 18/19, antes de que saliera cedido al Rayo Vallecano.

Sin embargo, tal y como ha podido confirmar ESTADIO Deportivo por fuentes del club, la entidad de Nervión ha decidido en las últimas horas aparcar esta posibilidad, no siendo Raúl de Tomás, por tanto, una alternativa real a día de hoy para reforzar la delantera sevillista, tras la marcha de Munas Dabbur. Tal y como ha podido confirmar la redacción de este periódico, el Sevilla FC nada tendrá que ver con el desenlace definitivo de De Tomás en este mes de enero, de ahí que recientemente, también, hayan cobrado fuerza en torno al ex del Real Madrid el interés de otros clubes de menor entidad, como el Valladolid, que actualmente puja con el Espanyol por hacerse con los servicios de De Tomás.

El Sevilla FC, aseguran a este diario, se ha fijado otros caminos para reforzar la delantera de cara a esta segunda mitad de la temporada, algo que sí tienen claro en Nervión. La idea es poder incorporar cuanto antes otro perfil de delantero.