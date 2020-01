El Sevilla hará el pasillo al Real Madrid

El Sevilla realizará el tradicional pasillo al campeón al Real Madrid por su reciente conquista de la Supercopa de España, tal y como ha avanzado hoy la cadena Cope. El conjunto nervionense reconocerá, así, al campeón del último torneo que se ha disputado en nuestro país.

Aunque hace unos años era una tradición que se veía con normalidad, en las últimas campañas ha habido episodios que han distorsionado el asunto.

Lo que siempre se ha considerado un reconocimiento a un equipo campeón y un gesto entre deportistas empezó a tenerse en cuenta como una humillación sufrida por el equipo que realizaba el pasillo cuando los protagonistas fueron el Real Madrid y el Barcelona.

El primer encontronazo llegó cuando el Barcelona se negó a hacerle el pasillo al equipo blanco por su conquista del Mundial de Clubes en 2017. "Se suele hacer si nosotros participamos en esa competición. No es el caso ahora", justificó entonces la decisión Guillermo Amor.

Aquella misma temporada, el Real Madrid hizo lo propio cuando el Barcelona visitó el Bernabéu con el título de LaLiga recién conquistado. Entonces fue Zidane el que explicó así la negativa blanca: "Nosotros no vamos a hacer pasillo. Y como me ha preguntado, la respuesta es muy clara. No haremos pasillo. Es la decisión y ya está. Es una decisión mía y ya está. No entiendo lo del pasillo. Y no se va a hacer. De todas formas, queda mucho. El Barcelona lo rompió. Es que ya no existe la tradición".

En el pasado, el Real Madrid sí le hizo el pasillo al campeón al Sevilla en la 05/06, justo después de que los de Juande se proclamaran campeones de su primera Copa de la UEFA. En el Bernabéu, el Sevilla devolverá la cortesía.