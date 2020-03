De Jong se agiganta en los grandes escenarios

No está siendo una temporada sencilla para Luuk de Jong. El holandés ha estado en el punto de mira del sevillismo por su escaso acierto anotador y no han sido pocas las críticas que ha recibido por ello. Pero Lopetegui siempre lo ha defendido. Ha confiando en él, ha alabado su trabajo y, poco a poco, el ex del PSV ha comenzando a ganarse también a buena parte de esa afición.

El futbolista nacido en Suiza recuperó la titularidad en el Wanda Metropolitano, después del doblete de En-Nesyri ante Osasuna, y respondió con un buen gol que suponía el momentáneo 0-1. Recibió de Joan Jordán en la frontal y con un control orientado se coló en el área para fusilar a Oblak con un derechazo.

Era su sexto tanto de la temporada: cinco en LaLiga y uno en Copa del Rey (suma también tres asistencias, dos de ellas de manera consecutiva, en la ida ante el Cluj y en Getafe). Pero lo llamativo es que volvía 'mojar' fuera de casa en uno de esos partidos que siempre están marcados en rojo en el calendario sevillista, demostrando que no se arruga en los grandes escenarios.

Sin duda, su 'espina' está en la visita al Barça, cuando gozó de varias ocasiones para adelantar a su equipo, estrellándose incluso con el palo. Pero en el Bernabéu fue otro cantar, pues, pese a la derrota nervionense, anotó un gran tanto con la zurda y otro previamente de cabeza, anulado a instancias del VAR por un bloque de Gudelj. Diana que se suma a la conseguida este domingo en el Wanda para concederle al holandés una marca poco vista.

No veía puerta un sevillista en los dos grandes campos de la capital de España, entonces con el Vicente Calderón como feudo colchonero, desde que lo hiciera Ivan Rakitic en la 13/14. Y antes del croata, hay que remontarse a la 96/97, con José Mari como protagonista. Datos que ponen de realce lo conseguido esta campaña por De Jong.

Pero a ello, además, hay que sumarle otro tanto foráneo de gran trascendencia para el Sevilla, el anotado en el derbi de la primera vuelta en el Villamarín y que significó el definitivo 1-2.

En este caso, hay que retroceder hasta la lejana 71/72 para encontrar al último jugador nervionense que vio puerta en una misma temporada en los feudos de Atlético, Real Madrid y Betis. Fue 'Baby' Acosta, según recuerda la cuenta de Twitter @2010MisterChip.

Ahora, De Jong toma el relevo del gran delantero paraguayo, octavo máximo realizador de la historia del club con 83 dianas. Le queda muy lejos esa cifra al holandés, pero lo que éste sí ha demostrado es personalidad para sacar lo mejor de sí mismo en territorio hostil.