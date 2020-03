Las claves para el fichaje de Callejón, con Sevilla y Valencia atentos

El motileño José Callejón acaba contrato con el Nápoles el próximo 30 de junio y a sus 33 años, con un físico envidiable, se ha convertido en una verdadera oportunidad de mercado de cara al próximo verano, pudiendo negociar como agente libre desde el pasado mes de enero.

Su principal deseo, ahora, es volver a España, de ahí que desde Italia lleven semanas vinculándolo con Valencia CF y Sevilla FC, clubes con los que, entre otros, habrían comenzado ya las conversaciones según diversos medios italianos. Una situación que el Nápoles quiere evitar a todo costa, intentando renovar a un Callejón que ha sido titularísimo durante toda la temporada, habiéndose perdido tan sólo cuatro partidos; dos de ellos justo antes de que estallara la actual crisis por el coronavirus, durante las dos últimas jornadas disputadas por el Nápoles en la Serie A. Una suplencia que, en parte, vino motivada también como medida de presión del club ante sus diferencias a la hora de negociar su futuro.

Habiendo disputado 32 partidos oficiales con el conjunto napolitano en lo que va de curso, consiguiendo dos goles y nueve asistencias, Callejón no cierra la puerta a seguir en Nápoles, aunque sus prioridades van por otro lado, de ahí que el extremo derecho esté tensando la cuerda, tal y como ha podido conocer ESTADIO Deportivo por fuentes solventes. "De Laurentiis siempre ha querido renovar su contrato. Estamos agradecidos por el interés que ha mostrado hacia José y por cómo se ha comportado con él, con su familia y conmigo. En este momento no hay acuerdo, las dos posiciones son muy respetables y nunca ha habido una discusión de ningún tipo entre las partes. Hay afecto mutuo, hemos vivido muchos años juntos y estas situaciones son parte del fútbol. Ya veremos", ha dicho al respecto el representante del futbolista, Manuel García Quilón, en Italia.

Y es que, según ha podido confirmar la redacción de este diario, las claves del acuerdo irían más por la duración de su futuro contrato que por el montante de su salario en sí, percibiendo actualmente unos tres millones de euros netos por temporada como jugador del Nápoles.

El objetivo de Callejón es mantener su caché y, como agente libre que es, recibir una prima de fichaje que, a plazos, elevara su ficha hasta los 3'5 ó 4 millones de euros por temporada, firmando un nuevo contrato de tres o más años. Y ahí, en la duración, es donde precisamente se encuentra la principal diferencia entre las partes, ofreciéndole De Laurentiis un contrato por dos temporadas.

Más cerca, sin embargo, está el Valencia CF, quien ya ha ofrecido al veterano futbolista, formado en la cantera del Real Madrid, un vínculo de tres años, discutiendo ahora las cuestiones económicas.

Para el Sevilla FC, por su parte, no sería un inconveniente el sueldo de Callejón, más teniendo en cuenta que no habría que abonar un traspaso. La operación, por tanto, no se iría por encima de los 12 millones netos (unos 24 kilos brutos) a amortizar en tres temporadas; unas cifras que entran dentro de los parámetros en los que se viene moviendo Monchi actualmente.

Sin embargo, ahora, habrá que ver si el director deportivo del Sevilla FC acaba apostando de verdad por Callejón o si, en su defecto, opta por otro perfil de futbolista más joven y con mayor progresión, pensando también en una futura plusvalía, como a todos tiene acostumbrados. El verano pasado, sin ir más lejos, alternó ambas posturas con apuestas como el joven Koundé o yendo sobre seguro con un veterano como el brasileño Fernando, con cuerda para rato.