¿Quién debe lanzar las faltas en este Sevilla?

El propio Joan Jordán (golazo ante el Alavés), Banega, ahora Suso... Tirar una falta en el Sevilla está muy caro, por el alto nivel de sus lanzadores. Sin embargo, en una entrevista reciente, Diego Carlos desvelaba que es algo así como su 'arma secreta', que las lanzaba en el Nantes y que cree que no se le da nada mal.

Eso sí, el brasileño, que todo lo que tiene de musculado lo tiene de humilde, se deshacía en elogios hacia sus compañeros para argumentar por qué todavía no había pedido botar alguna. Joan Jordán, preguntado por si tienen pensado dejarle alguna, antes de que se enfade y lo exija 'por las malas', ríe y accede, confirmando que está perfectamente acreditado: "La verdad es que tiene un golpeo potentísimo y, sobre todo en las más cercanas al área, podría pegarle perfectamente. Tirándole por encima de la barrera no le he visto, pero seguro que podría".

"En ese aspecto, a mí realmente me da igual quién tire las faltas en el partido. Que la tire Suso, Éver, yo mismo, Diego... me da absolutamente igual. Lo mismo que un penalti. Lo importante es que entre. Y que el que tire tenga confianza. Son importantes las sensaciones previas a disparar. Creo, sinceramente, que soy uno de los mejores lanzadores de falta de la plantilla. Tengo muchísima confianza en mí, pero hace mucho tiempo que no tiro una (ríe) y creo que se me han quedado muy pocas realmente bien posicionada en la frontal. Espero meter algún gol más de aquí a que acabe la temporada y poder seguir tirando faltas, pero insisto: chute el compañero que chute, confianza plena en todos ellos", añadió el mediocentro nervionense.