Uno de los grandes sueños de Monchi es repatriar a Luis Alberto. Es un secreto a voces. Pero hasta ahora, todos sus intentos han caído en saco roto, al igual que le sucedió a Joaquín Caparrós en ausencia del isleño. Y no porque el fino mediapunta de San José del Valle no desee regresar al club donde se formó. De hecho, han sido muchos los gestos de cariño hacia su ex equipo. Pero en estos momentos, el gaditano, tasado en 55 millones de euros por la web especializada Transfermarkt, está en otra dimensión y las cifras que le sacarían de la Lazio están fuera del alcance del Sevilla FC.

Tras salir muy joven rumbo al Liverpool y encadenar cesiones en Málaga y Deportivo, Luis Alberto ha explotado en el conjunto romano, con el que disputaba, hasta el parón obligado por la pandemia del covid-19, su cuarta temporada. Y su rendimiento ha ido a más en cada una de ellas. Por ello, no es de extrañar que la Lazio quiera atarlo como lo que es, uno de sus grandes baluartes.

Después de meses de negociaciones, el internacional español está muy cerca de acordar su renovación hasta 2025, con una subida salarial que prácticamente doblaría su actual sueldo de 1,8 millones de euros. Y con esto, se cerraría del todo la puerta de su posible vuelta a Nervión.

"El año pasado Luis Alberto fue de los mejores jugadores de la Serie A y éste, el mejor. La lazio está arriba, hay buena sintonía entre las dos partes y su renovación va en buena línea", ha reconocido su agente, Álvaro Torres, en 'El Pelotazo' de Canal Sur Radio, donde no escondió además que han sido recurrentes las llamadas recibidas desde la planta noble del Sánchez-Pizjuán.

"Es verdad, el Sevilla se ha interesado en los últimos mercados. Monchi es pro Luis Alberto, pero no ha cuajado. El futbolista tenía un precio y ahora estamos centrados en encaminar la renovación. A ver si somos capaces de encauzarla", aseguró el agente.

A sus 27 años, el vallense se encuentra en el momento álgido de su carrera y vuelva a llamar con fuerza a las puertas de la selección española, en la que le hizo debutar, curiosamente, Julen Lopetegui. El futuro dirá si vuelve a ponerse a tiro en alguna ocasión para un Monchi que sueña con su regreso.