Vaclik: "Rico y Soriano son buenos porteros"

La renovación de la portería del Sevilla Fútbol Club para la 20/21 es uno de los aspectos que ocupa a Monchi durante este tiempo de confinamiento en el que el director general deportivo blanquirrojo teletrabaja desde casa para darle forma a la plantilla de la próxima temporada.

Sin intención de hacer efectiva, en principio, la opción de compra de cuatro millones de la que dispone sobre Bono, cedido por el Girona, los de Nervión necesitan encontrar un arquero que le haga competencia bajo palos a un Tomas Vaclik que, además, entrará en su último año de contrato. Todo ello, sin contar con un Javi Díaz que ha renovado recientemente como tercer portero hasta 2022 pese a no haber disputado ningún partido oficial en lo que va de temporada y de tener que retornar, una vez que finalicen la participación con sus respectivos equipos, los cedidos Sergio Rico y Juan Soriano, con uno y dos años más de contrato como sevillistas, respectivamente. Es decir, un particular 'overbooking' bajo palos con el que tendrá que lidiar un Monchi que no sólo tendrá que encontrarle salida a varios de sus activos, sino también incorporar a otro teórico titular bajo palos. Y es que la tarea, a ojos de V?aclik, no se antoja sencilla para el de San Fernando, entendiendo el internacional checo que hay mucha calidad bajo los palos del arco sevillista.

"Yo creo que Bono es muy buen portero. Yo pude verlo el año pasado en el Girona y jugó muy buenos partidos", destaca durante su conversación con ESTADIO Deportivo el sevillista Tomas Vaclik, echándole un cable al que todavía es su compañero de portería en Nervión, donde ha despertado ciertas dudas. Especialmente en la eliminatoria europea frente al Cluj, en la que su actuación bien pudo costarle la eliminatoria al Sevilla FC.

Descartada prácticamente su continuidad como sevillista, este verano retornarán a Nervión otros dos jóvenes cancerberos que han probado fortuna lejos del Sánchez-Pizjuán con más o menos fortuna. Por un lado, un sentenciado Sergio Rico por el que el PSG ha llegado a pensarse en ejercer los diez millones de euros que marca su opción de compra... hasta que su actuación ante el Girondins el pasado 23 de febrero cambió su consideración ante los ojos de la entidad parisina y su afición. Hoy por hoy, todo a punta a que volverá a Nervión a ganarse el puesto junto a Vaclik, aunque su particular relación con la grada y su último año de contrato invitan a lo contrario. Similar es la situación de un Juan Soriano mucho más experimentado tras su paso por el Leganés, donde acumula 14 participaciones en la elite... aunque sin brillar tampoco en exceso.

Su continuidad en Nervión, por tanto, parece prácticamente descartada, aunque Vaclik no lo ve tan claro: "Tanto Sergio como Juan serían una competencia dura. Tengo una buena relación con ambos. Los dos son muy buenos porteros, aquí Sergio ha ganado muchas cosas, con la Europa League. Tuvo una buena temporada en el Fulham el año pasado, con muchas paradas. Juan, por su parte, disfrutó su tiempo aquí. Jugó cinco partidos creo y dejó la portería a cero en tres o cuatro; tiene mucha calidad".

Por eso, considera Vaclik, que en el supuesto de tener que lidiar por la titularidad con alguno de los dos el curso que viene no habría ningún inconveniente de peso, pues hay buen 'feeling' con ambos arqueros. "Yo creo que con Sergio tengo una buena relación desde el primer día aquí, desde mi primer entrenamiento en Sevilla. También este año estuvimos en Estados Unidos; hablamos mucho. Porque Sergio, después de la temporada en Fulham, puede hablar inglés. También con Juan tengo una buena relación; estamos en contacto hasta ahora. Nos mandamos mensajes de cómo está la situación en Leganés. Hay buena relación con ambos", apostilla el arquero sevillista, quien considera que "siempre serán una competencia dura".

Menos claro lo tiene Tomas Vaclik, sin embargo, al ser cuestionado por el hecho de que la delicada relación existente entre Sergio Rico y la grada del Sánchez-Pizjuán le pueda pasar factura de cara a probar fortuna de nuevo en Nervión, un tema que es tabú para el checo y del que, por respeto a todas las partes, prefiere no pronunciarse: "Yo no sé. Cuando yo llegué, él se fue al Fulham, no puedo hablar de es".

La otra alternativa, la que se antoja más viable, es la de incorporar a un nuevo arquero el próximo mercado de fichajes, cuya ventana está aún en el aire, al no estar claras las fechas de apertura y cierre con motivo de la pandemia del coronavirus. Un competidor para el que el checo tiene sus preferencias, aunque prefiere no meterse en los asuntos de Monchi, a quien respeta mucho y no se atrevería nunca a darle un consejo de cara al mercado, tal y como dejó claro durante su entrevista con ED. "¿Un consejo para reforzar la portería? No sé. Eso es trabajo de Monchi; su responsabilidad. Él es uno de los mejores directores deportivos del mundo, sabe muy bien lo que hacer", argumentó el guardameta del Sevilla FC.

Pese a ello, el arquero checo destaca por ser un perfecto conocedor de LaLiga española, en general, y de sus porteros, en particular: "Yo creo que sí. Mi televisión está siempre encendida. Yo veo los 'highlight', las acciones de los partidos, los goles... Creo que tengo un buen 'background' sobre los porteros de LaLiga".