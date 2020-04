La "captación" de talento en el Sevilla no para con Francisco

Poco antes de que la pandemia de coronavirus obligara a suspender cualquier acto relacionado con el deporte y el fútbol, el Sevilla Fútbol Club anunciaba el que será su XII Dorsal de Leyenda, Francisco López Alfaro. El mítico exjugador del Sevilla FC, que ahora trabaja en la secretaría técnica del club nervionense, ha dado su particular versión del momento en que se encuentra el fútbol y ha analizado toda esta situación.

"Estamos ya un poco cansados de tantos días en casa, pero es lo que hay. Tenemos que llevarlo lo mejor posible y que se acaben los problemas que tenemos hoy en día. Era algo impensable para todos nosotros, algo que no esperábamos", reconoce el ursaonense en SFC Radio, aunquen intenta seguir con la rutina: "Me levanto temprano y como tengo mucho trabajo en el club suelo ver vídeos para la captación y organizo todo lo que tengo en el ordenador almacenado. Por la tarde intento estar con mi hija y disfrutar de la familia, que por nuestro trabajo muchas veces no es posible".

Sobre el reconocimiento para el que ha sido escogido por la entidad nervionense, Francisco solo tiene palabras de agradecimiento: "Es imposible que haya algo más importante que eso. Te dan un homenaje y en el momento es bonito, te llama la atención. Pero es que hace 30 años, que son muchos... Los chavales con los que entreno no me conoce ninguno y que en un momento determinado haya un club como el Sevilla que te da ese premio y te agradezca tu trayectoria deportiva pasado tanto tiempo, eso tiene el mayor valor del mundo".

Y es que tantos años en el Sevilla dan para muchas anécdotas y recuerdos. "Me han sucedido cosas imposibles de pensar. Yo salí del Sevilla hace 30 años y todavía hay gente que se acuerda y me hablan de una época en la que hacíamos buen fútbol, a principios de los años 80, con muchísimos canteranos y hasta me hablan del filial, que yo tenía 18 años. Son cosas emotivas y que te llaman la atención, demostrando la grandeza de este deporte", ha recordado el exfutbolista, que ha dejado claro que se conserva bien: "Para jugar no estoy. Es una edad que cuesta, pero el hecho de salir un rato al campo, con el trabajo de personalización que empezó Joaquín Caparrós, es importante. Los miércoles por la mañana venían niños de 14 o 15 años y disfrutas con el deseo de los chavales de querer llegar, es algo que te impregnan e intentas mejorar porque ves su interés. Estar en el césped es algo que me agrada mucho".

También ha rememorado Francisco su bonita etapa como futbolista en el Sevilla y las diferencias que hay con el fútbol actual: "Hoy en día casi todas las acciones son de presión e intensidad. Antiguamente, un centrocampista podía llevar el balón y podía pensar. En esos años míos, el jugador que técnicamente era mejor y organizaba el equipo, tenía un marcaje al hombre durante todo el partido y a mí me costaba mucho cuando un rival se te pegaba. Hoy en día esa dificultad es para todos los jugadores y a nivel físico tienes que ser potente, además de técnico".

Por último, el miembro de la secretaría técnica del Sevilla se ha atrevido a dar su opinión sobre la posible finalización de la temporada: "Todo está en duda, pero por mucho trabajo que se haga en casa, los futbolistas no pueden hacer un entrenamiento idóneo para mantener la forma. Ahora hay que llegar y a los 10 días no se puede volver a jugar. No sabemos cuándo saldremos de casa, luego llegará una minipretemportada y luego se afrontarán los partidos que quedan. Hay una incertidumbre total y a ver qué pasa".