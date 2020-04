Munir sí pisa ya el césped pensando en la vuelta

Si las condiciones sanitarias lo permiten y LaLiga regresa, como desean todos los organismos competentes, es una incógnita saber en qué estado de forma llegarán los jugadores para afrontar las once jornadas que restan. Aunque todos ellos trabajan en sus domicilios según los planes dictados por los preparadores físicos de cada club, en el protocolo del regreso al trabajo que el CSD ha enviado a los equipos se prevé una mini pretemporada previa al primer encuentro, después de que el regreso a los entrenamientos sobre el césped se produzca de forma gradual y por grupos.



Todos los profesionales coinciden en afirmar, no obstante, que aquellos que se hayan preparado mejor durante el confinamiento tendrán mucho terreno ganado. Y en esas anda Munir El Haddadi, dispuesto a convertirse en el mejor 'fichaje' de Lopetegui para esa decisiva recta final, en la que el vasco tendrá que tirar a buen seguro de su segunda unidad.



El hispano-marroquí cayó en el olvido para el técnico vasco tras caer eliminados de la Copa del Rey a manos del Mirandés. Ese negro día, el delantero fue uno de los tres sustituidos al descanso en Anduva, junto a Banega y Koundé. Pero al contrario que los otros dos señalados, no ha vuelto a jugar desde entonces, siendo ya habitual verlo fuera de las convocatorias desde aquel 30 de enero.



Pero el ex del Barcelona no ha arrojado nunca la toalla. En silencio, ha seguido trabajando, lanzando mensajes de superación a través de las redes sociales. Y ese ha sido el canal utilizado ahora para mostrar cómo está trabajando en esta cuarentena.



La mayoría de los futbolistas de elite disponen de casas que les permiten realizar ejercicio al aire libre, como están mostrado estos días a través de las redes. Pero Munir va un paso más allá. En un vídeo compartido con sus seguidores en Instagram, se puede ver cómo se entrena en el pequeño campo de fútbol que tiene en su casa, realizando carreras, ejercicios con conos y también con balón, con disparos a puertas incluidos.



De este modo, Munir espera ser uno de los que mejor preparado lleguen cuando todos puedan volver al césped de la ciudad deportiva. Algunos, como Suso, incluso han bromeado con él y le han preguntado si también tiene un helipuerto; pero bromas al margen, el hispano-marroquí deja claro que quiere seguir luchando por cambiar la opinión de Lopetegui. Sus números (7 goles y 3 asistencias en 17 partidos) bien merecen una oportunidad. Y esta recta final, de disputarse, podría determinar en buena medida también su futuro, que podría estar lejos de Nervión si el ex seleccionador español, que seguirá al frente del equipo en la 20/21, sigue son contar con él.