Vaclik: sin movimiento para la renovación

Se aproxima una ventana de transferencias anómala, marcada por la incertidumbre y las graves consecuencias económicas provocadas por la crisis del coronavirus. Un mercado en el que se moverán cifras muy inferiores a las de años anteriores y los clubes tendrán que realizar malabarismos para potenciar sus plantillas sin mucho gasto.

En este contexto serán vitales fórmulas secundarias en otras circunstancias como tratar de maximizar el rendimiento de los futbolistas que regresan de una cesión y apostar más por los valores de la cantera, ganando más importancia si cabe atar a futbolistas que conformen la columna vertebral.

Por todo ello, Monchi, consciente de la delicada tesitura, tiene pendiente múltiples frentes, pues, más allá de las posiciones que ha de reforzar de manera obligada, son numerosos los jugadores que vuelven tras cumplir una temporada de cesión, sin olvidar que hay futbolistas que entrarán en su último año de contrato en Nervión, como Franco Vázquez o Vaclik.

En el caso del primero, hay una reunión pendiente cuando se normalice un poco la situación, pero en el del portero checo no se ha producido ningún tipo de novedad al respecto. Vaclik finaliza el 30 de junio de 2021, y, aunque en varias ocasiones se ha hablado de un acercamiento para ampliar su vinculación durante dos campañas, ha pasado el tiempo sin que se haya concretado nada. Así, según ha podido saber ED, por ahora no ha habido movimientos ni novedad alguna al respecto.

La temporada pasada sí se le reconoció su rendimiento en el año de su debut con un gesto relacionado con el condicionante físico que se contemplaba en su contrato, pero el propio Monchi aseguró que no se había ido más allá en las conversaciones con Vaclik. Lo cierto es que es pieza importante en este Sevilla, en el que no se le ha discutido en ningún momento la titularidad en sus campañas como sevillista. Lo ha jugado prácticamente todo, evidenciando garantías entre los tres palos.

En total, ha disputado 79 partidos en dos campañas, en las que ha recibido 90 goles y dejado su portería a cero en 28, lo que supone que no le han marcado en un 35% de los choques que ha defendido el arco nervionense. Además, se trata de un jugador muy querido por la grada, al devolver la estabilidad a la portería sevillista, pero también por su empatía y los gestos que ha tenido con muchos aficionados.

Aunque no se encuentra entre las prioridades para el mercado, Monchi no descarta realizar cambios en esta posición, con mayor competitividad para Vaclik después de que Bono, cedido por el Girona con opción a compra, no haya respondido a las expectativas en las escasas oportunidades de las que ha dispuesto. Como el año anterior, Vaclik ha sido titular indiscutible y la idea en Nervión es que, a sus 31 años, siga en el Sánchez-Pizjuán.

Su valor de mercado actual, retocado recientemente por el descenso general por la crisis del coronavirus, asciende, según la web especializada Transfermarkt, a 14,5 millones por los 18 con los que inició el año 2020.