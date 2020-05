Calendario Champions: Duelos directos, 'cocos' para todos y un juez común

El fútbol ha iniciado su particular desescalada y todos los esfuerzos se centran en alcanzar la tan ansiada 'nueva normalidad' con el regreso de LaLiga. La fecha prevista, si las autoridades sanitarias lo permiten, es el viernes 12 de junio, con el derbi hispalense como "la mejor portada" posible, en palabras de Monchi.

Con tan exigente cita, por tanto, comenzaría la defensa de su plaza Champions un Sevilla FC que se fue al parón tercero, después de recuperar sensaciones en sus tres últimos partidos, ante Getafe, Osasuna y Atlético, para superar de ese modo un dubitativo arranque de año.

Restan por delante 11 jornadas (33 puntos en juego) y la lucha por las dos plazas que dejarán libres Madrid y Barça se presenta encarnizada. Sólo hay cinco puntos de diferencia entre el Sevilla FC, con 47 unidades en su casillero, y el Valencia, séptimo con 42, quedando entre medias Real Sociedad (46), Getafe (46) y Atlético de Madrid (45).

Ante tanta igualdad, habrá que estar muy pendiente de lo que hace el resto. Y a buen seguro, todos tendrán muy bien estudiado el calendario de todos los implicados en la pelea. Una hoja de ruta que, casualmente, también se presenta muy igualada, con varios enfrentamientos directos, que se multiplican en las dos últimas jornadas, muchos rivales que se repiten y un juez común, pues el Levante, que navega en la mitad de la tabla sin renunciar aún a Europa (está a 9 puntos), se debe enfrentar a todos; siendo también llamativo que otros como el Villarreal y el Valladolid se midan a cuatro de ellos (los amarillos a todos menos al Atlético y los pucelanos salvo a la Real Sociedad).

Además, se da la circunstancia de que también todos tienen que enfrentarse todavía a uno de los dos candidatos al título de Liga. Sevilla FC y Atlético lo harán ante el Barça, con el matiz de que los nervionenses jugarán en casa y los colchoneros fuera -ventaja que ahora se mitiga al no haber público en las gradas-, mientras que Real Sociedad, Getafe y Valencia se verán las caras con el Real Madrid.

Los ches, aunque parten últimos en esta pelea, son los que tienen, a priori, un calendario más asequible sobre el papel, pues en su caso sólo tienen por delante un partido ante un rival directo, el que les medirá al Sevilla FC en el Pizjuán en la última jornada.

Los de Lopetegui, además, deberán visitar a la Real Sociedad justo antes de echar el telón ante los valencianistas. Dos duelos directos, por tanto, como Getafe (recibe a 'txuri-urdines' en la jornada 32 y a los colchoneros en la 37) y Atlético (se mide en las dos últimas fechas a Getafe y Real Sociedad).

Es el conjunto de San Sebastián, por tanto, el que más choques directos debe de afrontar, ante Getafe, Sevilla y Atlético. Pero por los demás, su calendario, como el del resto, presenta una cierta equidad entre rivales que pelean por Europa, entre tres y cuatro para todos los implicados, que en el caso del Sevilla FC serían Betis, Villarreal y Athletic, y parecido número de adversarios que luchan por no descender (desde el Alavés, decimocuarto, hacia abajo), que serían Valladolid, Leganés y Mallorca en lo que respecta a los nervionenses.

El factor cancha, en este caso, quizás no sirva de mucho, pero los beneficiados en este aspecto son Sevilla FC y Real Sociedad, que jugarán seis partidos como local, por los cinco del resto.

Los calendarios completos son los siguientes:

Sevilla FC: Betis (casa), Levante (fuera), Barcelona (c), Villarreal (f), Valladolid (c), Leganés (f), Eibar (c), Athletic (f), Mallorca (c), Real Sociedad (f) y Valencia (c).

Real Sociedad: Osasuna (c), Alavés (f), Real Madrid (c), Celta (c), Getafe (f), Espanyol (c), Levante (f), Granada (c), Villarreal (f), Sevilla FC (c) y Atlético (f).

Getafe: Granada (f), Espanyol (c), Eibar (c), Valladolid (f), Real Sociedad (c), Real Madrid (f), Osasuna (f), Villarreal (c), Alavés (f), Atlético (c) Levante (f).

Atlético: Athletic (f), Osasuna (f), Valladolid (c), Levante (f), Alavés (c), Barcelona (f), Mallorca (c), Celta (f), Betis (c), Getafe (f) y Real Sociedad (c).

Valencia: Levante (c), Real Madrid (f), Osasuna (c), Eibar (f), Villarreal (f), Athletic (c), Granada (f), Valladolid (c), Leganés (f), Espanyol (c) y Sevilla FC (f).