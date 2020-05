Beto: "El Sevilla fue el que más demostró querer la Europa League"

En este jueves 14 de mayo se cumplen seis años del título de la Europa League conseguido por el Sevilla FC en el Juventus Stadium de Turín. El cuadro nervionense se impuso al Benfica en la tanda de penaltis y uno de los héroes de aquel partido y protagonista durante toda la competición, el guardameta Beto, atendió a SFC Radio donde recordó los momentos vividos.

"Lo recuerdo con nostalgia, con una alegría, satisfacción y felicidad muy grande a nivel personal y a nivel de grupo. Todo el recorrido fue tan especial y tan bueno que se recuerda de manera inolvidable, como parte de la historia de mi carrera y de la historia de mi vida", reveló.

El portugués afirmó que ha visto la final unas cinco veces y expuso la conexión que existió en el equipo incluso en los momentos más delicados como la tanda de penaltis. "El triunfo se reparte por muchos factores. Hay que tener la capacidad de ir al sitio y de parar los penaltis, pero luego está la intuición y la fe. Se juntaron todos esos factores y otra cosa fue la energía de compañeros y cuerpo técnico, todo hizo que tuviéramos una conexión muy positiva que llegó hasta la portería. No solo yo paraba el equipo, sino todo el equipo y mi padre, que desde el cielo me dio ese empujón". Añadió además, la seguridad que tuvo en que Gameiro iba a marcar el penalti decisivo. "Cuando vino caminando hacia el punto de penalti lo miré y dije para mi interior que era nuestro, porque sabía de su sangre fría y que lo iba a marcar".

El luso repartió méritos en el título europeo conseguido. "No es la Europa League de Beto, es la Europa League del Sevilla. Obviamente cada final tendrá un protagonista o dos, pero el gran secreto del Sevilla siempre ha sido colocar al colectivo por encima de individualidades. La semifinal con el gol de M'Bia es muy impactante, pero todo se debe al colectivo debido al recorrido difícil, largo... Unai siempre nos decía que la copa la ganaría quien más la quisiera ganar y el Sevilla siempre fue el que más lo demostró, por eso creo que todo el mundo la quiso mucho y la trabajó mucho. Grada, banquillo, utilleros...".

No olvidó tampoco aquel Euroderbi que se saldó con la remontada del Sevilla en el Villamarín y que se culminó desde los once metros. "La remontada en el Villamarín y esa tanda... no te voy a decir que tuviera la misma importancia que una final, pero sí tuvo su importancia, porque sin esa remontada y esos penaltis nunca hubiéramos llegado a Turín. Te pasan muchas cosas por la cabeza, se trabajó tanto por llegar a esa tanda que sentía que me tocaba a mí darlo todo para obtener esa alegría en la eliminatoria".

Asimismo, Beto confirmó que la primera vez que se enfundó la elástica sevillista, en su mente, ya tenía la intención de ganar títulos en la capital de Andalucía. "Cuando salí del Sporting de Braga y ya luego jugamos la semifinal de Copa ante el Atlético, no me dio tiempo a pensar en qué iba a hacer en el Sevilla, pero sí en la oportunidad. Ya cuando volvimos a Sevilla hablé conmigo mismo y me dije que qué era lo que quería a partir de ahora, con la idea de ganar títulos en el Sevilla y pasar el límite y decirme que sí podíamos ya que era estaba en un gran equipo". Títulos, como el cariño de la afición. "Ese es de los primeros títulos que el futbolistas consigue cuando llega a un club nuevo. Buscar cautivar a la entidad con tu rendimiento y también a la afición. Son los que te apoyan, son los que se desplazan haciendo sacrificios económicos...además los sevillistas son como son. Más que cantar tu nombre la clave es ganarse el respeto y eso se gana con trabajo . El sevillismo es exigente pero sabe valorar la entrega".

Del mismo modo, Beto no pasó la oportunidad de tratar la actualidad del equipo que entrena Julen Lopetegui. "Es un Sevilla un poco diferente al nuestro. Tiene otro tipo de futbolistas, otro tipo de entrenador, pero creo que lo que siempre se siente desde fuera es que el Sevilla siempre ha tenido un ADN, una identidad de equipo de casta y coraje. Es un proyecto para ilusionar a los aficionados, el ir a por más desde la progresión. Estoy contento de ver al Sevilla siempre queriendo ganar".

Por último, tras confirmar que su deseo una vez finalice su carrera es el de asentarse en la ciudad de Sevilla, habló sobre el actual guardameta del Sevilla, Vaclik. "Es un buen portero, transmite esa seguridad y hace un buen trabajo. Está dentro de los parámetros de un portero del Sevilla, tiene una influencia muy grande, da puntos, al igual que el resto de porteros y que hacen que el equipo esté muy bien protegido en este sentido", cerró.