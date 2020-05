El Sevilla estudia invertir en el Veracruz de México

Ya ha explicado Monchi en alguna que otra ocasión que uno de los objetivos del Sevilla Fútbol Club como marca es la de la internacionalización de la entidad en mercados como el estadounidense, el asiático o el mexicano. No en vano, en los últimos tiempos han pasado por Nervión jugadores importantes de México como Layún o Chicharito Hernández.



Pues bien, ahora el club presidido por José Castro podría ir incluso más allá con un proyecto que implicaría la compra de un porcentaje de un equipo mexicano, el Atlético Veracruz, que ha pasado por graves problemas económicos que le han llevado a su refundación, pasándose a llamar ahora Club Veracruzano de Fútbol Tiburón, con un rediseño del escudo incluido.



El propio José Castro, en declaraciones al Canal 6 Deportes de México, ha desvelado dicho interés aunque no ha concretado más detalles. "Es un proyecto que aún no puedo hablarles de él porque aún no tengo datos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier posibilidad tanto en México como en algún país que haya un proyecto interesante para nuestra idea de internacionalización y sobre todo porque entendemos que hay que abrir el mercado, hay que abrir posibilidades para que atletas que quizás estén en otros países no hayan tenido ese 'know how' que nosotros tenemos desde mucho años", explicó.



"Estamos en un tema que aún estamos estudiando, no me gusta adelantar cosas cuando aún no estan ni conseguidas ni firmadas. Lo vemos con buenos ojos, sabemos del nivel de la liga mexicana, es uno de los lugares en donde tenemos puestas esperanzas, ideas y proyectos deportivos", añadió Castro con respecto a la entrada del Sevilla en el país mexicano.



Ayer mismo, la Liga del Balompié Mexicano (LBM) anunció la incorporación del conjunto veracruzano al proyecto que arrancará en septiembre. Se trata de una nueva liga que se ha creado en el país azteca tras acordarse la desaparición de los ascensos y descensos por lo próximos seis años.



Esta nueva Liga contará con un total de 20 clubes, o al menos esa es la intención, siendo 12 de ellos los que militaban en la División Plata. Un movimiento similar hizo ya el Atlético de Madrid en 2017, comprando un porcentaje del Atlético San Luis cuando militaba en la segunda división mexicana, ahora en la máxima categoría.





