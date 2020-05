André Silva brilla en la 'nueva normalidad'

En Nervión causó sensación su espectacular arranque como sevillista. Despertó máxima ilusión y muchas voces pidieron que el Sevilla ejerciera cuanto antes la opción de compra de 40 millones. Sin embargo, lastrado también por una lesión que no le acabó de sanar por completo, André Silva no pudo mantener ese ritmo para finalmente acabar desapareciendo del once con Caparrós al frente y marcharse con la sensación de lo que pudo ser y no fue.

Tras un verano pleno de rumores sobre su futuro, el portugués salió de nuevo del Milan en condición de cedido pero ya a un equipo de menos potencial, el Eintracht de Frankfurt de la Bundesliga. Y como ocurrió en Nervión, André Silva firmó un inicio muy prometedor, con tres tantos en los primeros cuatro partidos ligueros. Una racha frenada por una lesión en el tendón de Aquiles que le mantuvo fuera dos jornadas y cambió su rol por completo, pasando de protagonista a suplente habitual.

De hecho, el internacional luso no marcó de nuevo hasta el 7 de febrero, cuatro choques antes de que el coronavirus forzara la suspensión de la competición. No obstante, este parón, al contrario que el de la lesión antes mencionada, le ha venido fenomenal al luso a tenor de sus números en el regreso del campeonato germano.

Está claro que al de Baguim do Monte se le dan muy bien los comienzos, que empieza siempre muy enchufado, más conectado que el resto. No en vano, Silva está marcando la diferencia en las cuatro jornadas que se han disputado ya de la Bundesliga, con tres goles, el último este mismo sábado, de penalti, en el triunfo ante el Wolfsburgo por 1-2.

Silva vio puerta en el estreno ante el Gladbach, hizo lo propio en la tercera ante el Friburgo y hoy ha contribuido en el triunfo de los suyos. Sólo Kay Havertz, con cinco, ha marcado más goles en la reanudación que el exsevillista, con tres junto a Raphael Guerreiro y Timo Werner.

Es curioso, como apunta @OptaJose, que André Silva ya ha participado en tantos goles (9) en la Bundesliga en un total de 19 partidos, como en los 27 que disputó en LaLiga con los nervionenses. Lógicamente, el Milan se frota las manos de cara al mnercado estival.