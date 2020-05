Un rival menos para Sevilla y Betis por Callejón

El futuro de Callejón sigue dando mucho que hablar en los últimos días. El jugador, decidido a no renovar pese a los intentos del Nápoles, terminará su etapa en el fútbol italiano y todo indica que lo hará para regresar a España, el gran deseo del motrileño. Ante esta tesitura, muchos son los equipos que se han mostrado interesados en la situación del jugador, equipos como Sevilla, Betis, Getafe, Villarreal o Valencia, pero ahora, parece que hay un pretendiente que se cae de la lista.

Según informa Super Deporte, a pesar de las muchas informaciones que daban por hecho que el extremo firmaría por el Valencia, la realidad es que el conjunto ché aún no ha movido ficha por el jugador y tampoco ha mostrado interés real en contratarle. El mismo medio indica además que es cierto que en Mestalla no han cerrado del todo esa posibilidad, pero de momento, el Valencia no está en la puja y no tiene pensado entran en ella.

La retirada del Valencia aumentaría las posibilidades de equipos como Sevilla o Betis, pues de entre todos los interesados el conjunto ché era el que partía con ventaja por su potencial económico. Por tanto, si Callejón se mantiene firme en su deseo por regresar a La Liga, los dos equipos de la capital de Andalucía tendrían muchas más probabilidades de cerrar su fichaje.

Una operación que, para llegar a buen puerto, requeriría de algún movimiento firme por parte de alguno de los clubes de intentar contratar al extremo, pues de momento, ningún equipo se ha mostrado decidido a ficharle y sólo se habla de interés por la situación del jugador.

Está claro que el futuro de Callejón seguirá dando mucho que hablar en las próximas semanas, pero cada vez parece más seguro que, sea con la camiseta que sea y salvo sorpresa, volveremos a ver al granadino jugando en España la próxima temporada.