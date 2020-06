Scaloni y Sampaoli no se hablan desde su etapa en el Sevilla

La carrera como entrenador de Lionel Scaloni difícilmente se podría entender sin la mediación y ayuda de Jorge Sampaoli, quien le dio la oportunidad de estrenarse en un cuerpo técnico de elite en su etapa al frente del Sevilla FC, en la temporada 2017/2018, y que unos meses después se lo llevó para dirigir a la selección de Argentina en el Mundial de Rusia de ese mismo verano. Pues, a pesar de este estrecho vínculo, desde entonces no se dirigen la palabra.

Así lo ha revelado ahora Scaloni, actual seleccionador de la Albiceleste, quien reconoció en DirecTV Sports que no mantiene contacto alguno con Sampaoli desde aquella doble experiencia en el Sevilla y en la cita mundialista en 2018. A su juicio, el de Casilda le acusa de falta de lealtad y no le perdona que se hiciese cargo del combinado nacional de su país, precisamente, supliendo en el cargo a su mentor, que renunció después del desastre argentino en tierras rusas.

"Después del Mundial le mandé un mensaje a Jorge y le escribí para decirle que me gustaría quedarme en la AFA . Quizá no le gustó, pero es lógico que un ayudante con vocación de técnico quiera trabajar solo. Nunca más he vuelto a hablar con él después de eso", lamentó Scaloni, crítico con la escasa capacidad de empatía de Sampaoli, de quien recuerda que fue él quien decidió dimitir y a quien recuerda que él ni imaginaba en ese momento que acabaría sustituyéndole: "Yo me quedé para entrenar a la sub-20, jamás pensé que iba terminar en la mayor, eso se dio después".

Sampaoli perdió el rumbo y, entre rumores de rebelión en el vestuario y de una pelea con Sebastián Beccacece, su segundo, con Messi como mediador para evitar males mayores, presentó su renuncia al cargo. Scaloni pidió seguir en la AFA en el área de cantera y fue designado seleccionador de la sub 20 con Pablo Aimar y Walter Samuel como ayudantes. Su buen hacer con los juveniles le valió ser nombrado seleccionador interino de la absoluta, con quien sería posteriormente ratificado hasta la Copa América de 2019 y, después, hasta la que estaba previsto celebrarse este verano y que ha sido pospuesta a 2021.

Tras pasar nueve temporadas en el Deportivo de la Coruña, una en el Racing de Santander y otra en el Real Mallorca, en España, además de militar en Newell's Old Boys, Estudiantes de la Plata, West Ham, Lazio y Atalanta, Scaloni se sacó el carné de entrenador y comenzó probando en los juveniles del conjunto balear, desde donde le reclutó Sampaoli en 2017 para que se uniese a su cuerpo técnico en el Sevilla, en calidad de ayudante de campo y analista de los rivales del conjunto nervionense. Lo que el Sevilla unió, la AFA se encargó de separar.