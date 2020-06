Lopetegui y su mensaje a Unzué, la salida de Nolito, el Barça, la nueva Europa League...

Julen Lopetegui, técnico del Sevilla, ha querido comenzar la rueda de prensa previa al partido ante el FC Barcelona con un mensaje de ánimo para Juan Carlos Unzué y toda su familia. "Es una noticia que nos ha dejado compungidos, quiero trasladarle todo el ánimo y la fuerza del mundo, estoy seguro que va a pelear y va a conseguir salir adelante. Le quiero mandar un abrazo muy cariñoso a el, a su mujer María y sus hijos", ha dicho el míster sevillista.

A continuación, Lopetegui ha contestado a las preguntas de los medios de comunicación, y una de las primeras ha sido la sorprendente marcha de Nolito al Celta de Vigo. "Nolito es un jugador que lógicamente nos ha dado mucho durante el año, ha sido titular en grandes fases de LaLiga pero su contrato terminaba el 30 de junio y manifesto su deseo de salir. A partir de ahí, no puede seguir el 30 de junio porque está en su dereho, hemos optado porque salga ya, su cabeza estaba en otra alternativa y agradecemos su esfuerzo, su trabajo y su profesionalidad. Le deseamos la mejor de las suertes, él tiene sus circunstancias y escoge su camino, le deseamos la mayor de las suertes", ha manifestado.

En cuanto al partido ante el FC Barcelona, el técnico vasco ha analizado: "Estamos centrados en dar respuesta a un reto complicado como es ganar al Barcelona, por la exigencia y entidad del rival. No voy a valorar cómo están el resto de equipos porque no he podido verlos a todos, esto va muy rápido. El Barça es el líder de LaLig y el equipo que va primero no es por demérito de nadie, sino por sus méritos. En el fútbol no hay deméritos. Nunca sabes cuando es el momento óptimo para enfrentarse al Barcelona, es cuando toca y toca ahora, hay que afrontarlo con ilusión, ambición y convencimiento, ese es el objetvo".

El Sevilla dio un paso atrás ante el Levante: "El equipo trata de buscar siempre el segundo gol. En los minutos finales es verdad que terminamos atrás pero tuvimos contras para matar el partido. Ahora toca ya el Barcelona, el siguiente partido, y no miramos para atrás. Estamos centrados en lo que viene".

El formato para acabar a Europa League: "El modo de terminar la Europa League es el que ha dictaminado la UEFA, hay que aceptarlo y no hay más que decir. Será a partido único y en un escenario diferente, será una competición con un formato diferente y lo afrontamos con energía y toda la mentalidad para seguir adelante en ese formato, no hay fecha concreta pero sí a partido único y en campo neutral, habrá que prepararse cuando llegue el momento".

Cómo plantea el duelo ante el Barça: "El Sevilla trata de ser reconocible, tendremos una exigencia máxima, te obligan a ir al límite y, a partir de ahí, vamos con la sana intención de hacer un buen partido y conseguir los tres puntos, no puede ser de otra manera, saldrá mejor o peor, pero tenemos ilusión, ambición y ganas, presentaremos nuestra mejor cara".

Se considera el culpable del empate ante el Levante: "Asumo la responsabilidad, tomo las decisiones. A veces, los cinco cambios es una alternativa que existe pero no estamos obligados. La exigencia físfica de los partidos cada tres días lo hace entendible, pues hay una gestión de minutos priorizando siempre el ganar el partido".

Es un Barcelona más vulnerable: "El Barcelona ha crecido en base a un tipo de juego, encaja muy bien esa idea y tenemos que buscar soluciones y competir, al final todo se reduce a atacar bien y defender bien".

Se considera un técnico conservador o atrevido: "No me voy a etiquetar, yo estoy aquí para ganar partidos, trato de que los equipo sean lo más completos posibles en todos los aspectos. El rival a veces también te empuja por las situaciones, las etiquetas no me gustan, eso es un trabajo vuestro, yo me considero alguien que quiere ganar cada partido y que quiere un equipo lo más completo posible".