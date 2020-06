Reguilón pudo darle la victoria al Sevilla: "¡La he tenido al final!"

"¡La he tenido al final!", se ha lamentado Sergio Reguilón, quien no acertó a batir a Ter Stegen con un remate fallido en el postrero minuto 95 y que, si bien ha valorado positivamente el punto sumado por el Sevilla ante el Barcelona, que le permite seguir defendiendo su plaza de Champions, sí considera que podrían estar celebrando una victoria por los méritos realizados, sobre todo, en la segunda mitad.



"Hemos tenido varias llegadas claras para abrir el marcador, ellos también, pero no tan claras como las nuestras. Es un buen punto, pero podrían haber sido dos más y es una pena. Ahora hay que hacer bueno este empate ganando el siguiente partido", ha señalado el lateral izquierdo del conjunto nervionense ante las cámaras de Movistar LaLiga.



"Ha sido un partido en el que hemos tenido que trabajar mucho tácticamente, que ha tenido mucho ritmo. Al final, sumamos un punto que espero que sirva para conseguir el objetivo", ha añadido el joven futbolista madrileño, quien ha reconocido que ha terminado el encuentro ante el Barça "muy cansado".





Lopetegui les dio una charla en el descanso que tuvo efecto inmediato en el Sevilla: "Teníamos que tener más personalidad con el balón, salimos un poco espesos en la primera parte". "Ha sido un partido muy disputado y con tensión. Los dos equipos nos jugamos mucho, hay muchas disputas, muchos duelos y es normal que haya roces", ha opinado sobre los piques que se han visto entre jugadores de ambos equipos."Siempre se puede mejorar, los partidos son muy exigentes, hay que recuperar bien y hay que ver como acaba la jornada, pero estamos en el objetivo", ha destacado Reguilón, que confía en seguir en esta buena línea tras el parón, en la que los nervionenses han sumado cinco puntos de nueve posibles.