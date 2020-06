El sufrimiento de Reguilón desde la banda del Sánchez-Pizjuán

No es sevillano, ni canterano.

Apenas lleva unos meses y ni siquiera pertenece al @SevillaFC.

No es titular indiscutible y estuvo 45 minutos calentando para no jugar.



En un fútbol tan egoísta, @sergio_regui es un ejemplo de compañerismo, de pasión por el fútbol. #ElDíaDespués pic.twitter.com/DKKTbGgB5Y