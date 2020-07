Ocampos, portero-delantero del Sevilla: "Así da gusto sufrir"

Lucas Ocampos lo hizo todo. Protagonizó la acción más clara antes del descanso, fue el autor del único gol del partido en el triunfo del #SevillaFC ante el Eibar (1-0) -ya suma 13 esta temporada- y, además, acabó de portero por la lesión del checo Tomas Vaclik y fue decisivo con una parada en el minuto 101.



El argentino, aún vestido de guardameta sobre el césped del Sánchez-Pizjuán, ha exclamado que "así da gusto sufrir" y ha valorado salir victoriosos en una jornada clave y después de luchar mucho en un "partido duro" en el que "ganar era vital".



En declaraciones a Movistar nada más completar su gesta, el extremo argentino ha asegurado que es "hermoso ayudar" para que "los puntos se queden en casa", si bien ha reconocido que "nunca había imaginado que jugaría de portero", tras lesionarse Vaclik, y mucho menos había fantaseado con realizar una parada muy meritoria en la última jugada y a remate franco de Dmitrovic, curiosamente el guardameta del Eibar.



"Me comentó el preparador de porteros que no saliera (de la portería), me quedé ahí y los puntos se quedaron en casa, por suerte. Ha sido un triunfo raro, pero había que ganar. Sufrimos y hemos sacado a los rivales directos la diferencia que queríamos", añadió el internacional albiceleste sobre el paso adelante en las aspiraciones de Champions y la clasificación virtual del Sevilla FC para jugar en Europa por decimosexta vez en diecisiete años.





"El entrenador de porteros me dijo que no saliese, que me quedase entre palos. Me quedé ahí y pude sacar el balón"



Habla Ocampos, autor del gol decisivo y de una parada que salvó a su equipo. #ElTercerTiempo pic.twitter.com/zqefmBHePs — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) July 6, 2020