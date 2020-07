Acuerdo del Sevilla con Can Kahveci según medios turcos

Can Kahveci ya le habría dado el 'sí' al Sevilla.

Entre las preferencias del Sevilla de cara al próximo mercado sobresale la incorporación de un futbolista creativo en el centro del campo. Un director de orquesta que asuma las responsabilidades de Banega, que afronta ya su recta final como sevillista una vez acordado que se quedará hasta que acabe la temporada. No se busca un Banega, porque sencillamente no lo hay. pero sí un futbolista que articule la nervionense, capaz de construir y de generar peligro con su clarividencia, con la ayuda de jugadores como Óliver Torres.

Monchi maneja juna amplia lista de nombres, como Rakitic o Campaña, 'hijos pródigos' a los que desea recuperar, y otros que destacan en otras ligas y a los que el isleño le sigue la pista desde hace tiempo. En este perfil encaja otra de las opciones predilectas del director deportivo, Can Kahveci, medio turco de 24 años que milita en el Basaksehir.

Una apuesta con cierto riesgo, pues hasta ahora no ha salido de Turquía, pero en Nervión cuentan con muy buenos informes del internacional otoamano y no supondría un desembolso demasiado elevado, tasándolo Transfermarkt en nueve millones de euros.

Así las cosas, en Turquía, más concretamente el diario 'Haberturk', afirma que el Sevilla habría dado un paso más en su interés por el centrocampista zurdo, hasta el punto de alcanzar un acuerdo con el futbolista para aterrizar en Nervión este verano. Esta misma información recoge que el Galatasaray también se ha interesado pero que el jugador pondrá seguramente rumbo a España.

Con el 'sí' del jugador según dicho medio, faltaría que el Sevilla llegara a un entendimiento con el Basaksehir para el traspaso de Kan Kahveci, que renovó en agosto de 2019 y tiene contrato en vigor hasta 2024.

Baluarte de su equipo, el de Corum lo ha jugado prácticamente todo este curso, con un total de 3.057 minutos en 36 encuentros, en los que ha marcado seis goles y servido cinco asistencias. Tras fichar en 2017 por el Basaksehir, Kavehci cree que es el momento de dar un salto en su carrera.