Kjaer, de 'despreciado' a deseado

Mucho le sorprendió a Monchi el pasado verano cuando, en plena 'operación salida', se encontró con que a algunas de sus piezas más valiosas, con buen cartel a nivel nacional e internacional, les costaba encontrarles destino o, al menos, uno que diera opciones para recuperar la inversión que se había hecho previamente con ellos. Y no fueron pocos. Lo que al final resultó un lastre que entorpeció a la hora de reforzarse y obligó a improvisar en el tramo final.

El caso más llamativo a nivel internacional fue el Simon Kjaer. Capitán de Dinamarca, de sólo 30 años, contrastado... al que muchos querían cedido, pero nadie pagar por él y los que lo hacían con unas cantidades ridículas, que hacían inviable recuperar parte de los 12,5 kilos que el club de Nervión pagó en 2017. Al final, el último día de mercado acabó cedido en el Atalanta, donde tampoco tuvo contuidad y en enero se traslado a Milan. El final ya se sabe, hace tres semanas los rossoneri pagaron los 3,5 millones que tenían como opción de compra y se hicieron con él.

Lo curioso es que, pese a lo poco que jugó en el Atalanta, el jugador tuvo, aparte del Milan, otros pretendientes en enero, algo que Monchi hubiera deseado para el verano y que posiblemente hubiera engordado la cifra de venta. "Intentamos fichar a Kjaer y Juan Jesús, pero no fue posible. Así que decidimos centrarnos en Pereiro, tal vez esto podría haberse pensado de manera diferente. No por Pereiro, quien estoy seguro que hará una gran temporada, sino por la opción de no fichar un defensor", aseguraba el presidente del Cagliari, Tommaso Giulini, en la presentación de su nuevo entrenador Eusebio di Francesco.

Ricky Massara, director deportivo milanista, compañero de Monchi en la Roma y su sustituto en los meses siguientes a su salida, tenía buenos informes de Kjaer antes de que llegara al Atalanta y estuvo más listo. El Sevilla, al menos, se quitó un dolor de cabeza para este corto verano. O tal vez no, a lo mejor en Italia esta vez sí habría un puja por llevárselo.