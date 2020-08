Lopetegui: "El equipo quiere, cree y trabaja hasta el final".

Satisfecho, como no puede ser de otro modo, aunque comedido, como siempre, Julen Lopetegui destacaba la dificultad y, por tanto, el valor del triunfo ante el 'Wolves', que no se materializó hasta los instantes finales, desatando el júbilo nervionense por el pase a las semifinales de la Europa League, donde aguarda el Manchester United.

"Ha sido un partido totalmente diferente al de la Roma. Por más que el rival tuviera el mismo sistema, la idea de juego era diferente. Sabíamos de las dificultades, era un partido de picar piedra, de no equivocarnos, de tener la pelota y cansar al rival y sabíamos que eso iba a tener premio. Nos hemos equivocado una vez y nos han castigado con el penalti, pero luego no recuerdo ninguna más de ellos. A veces los merecimientos no son suficientes, pero esta vez sí lo han sido y estamos contentos", explicaba el técnico vasco en los medios oficiales del club,

"El equipo quiere, cree y trabaja hasta el final. Tenemos que hacer las cosas muy bien en cada partido para ganarlo. Sabíamos que había que insistir, no bajar el ritmo de balón, moverlo de lado a lado hasta encontrar el hueco, pero antes del gol creo que hemos tenido ocasiones para haber marcado", insistió el ex seleccionador en su análisis del partido.

Ahora espera un duro rival como el Manchester United, pero Lopetegui confía en los suyos, dentro de la prudencia que siempre impregna su discurso: "A eso veíamos, a intentar ganar los partidos. Hemos ganado dos y ahora ya pensamos en el Manchester United, un equipo espectacular que nos va a obligar ha hacer un gran partido para superarlo. Tenemos que prepararnos bien".



Además, Lopetegui destacó la figura de Ocampos, al que situó como delantero en la segunda mitad: "Es un choco que tiene mucha movilidad y hay que dejarle ese punto de libertad ofensiva, dentro de la responsabilidad defensiva que tiene. Le ha costado entrar en el partido, pero se ha ido metiendo y afortunadamente ha marcado ese gol tras un pase muy bueno de Banega. Muy contento por él y por todos".