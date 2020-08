Corchia desvela sus planes mientras se entrena en Sevilla

Dentro del batallón de cedidos con el que cuenta el Sevilla FC, uno de los muchos que no tiene sitio la próxima temporada esDespués de dos campañas como cedido en, el lateral derecho encara su última temporada de contrato con los nervionenses consciente de que su futuro pasa por una salida, aunque de momentoEl propio jugador francés se ha encargado de mostrar en estos últimos días a través de las redes sociales su trabajo en las instalaciones sevillistas, primero en solitario y más adelante incluso con el grupo, anunciando unasde una lesión en el menisco de la rodilla derecha, que ha confirmado en una entrevista con 'Madein FOOT'."Me siento genial. He retomado el entrenamiento colectivo con el Sevilla y he participado en un partido de preparación. Mi cuerpo está reaccionando bien y estoy trabajando duro para volver.€", ha asegurado el defensor, que ha sido vinculado en su país con clubes como Rennes, Marsella o Estrasburgo. "Todavía tengo un año de contrato con el Sevilla, pero estoy abierto a lo que me puedan ofrecer como serio e interesante. Me encantó jugar en España y en Portugal con el Benfica, peroy sé que hay clubes de la Ligue 1 que están interesados ??en mí. Pero no hay nada concreto en este momento ", ha reconocido al respecto Corchia, que tampoco descarta, como apuntó su agente, una aventura en Italia:es una liga interesante. Lo más importante para mí, si tengo que dejar el Sevilla, es encontrar el club adecuado, con el proyecto adecuado. He alcanzado la edad perfecta para un futbolista (cumplirá 30 años el 1 de noviembre) y quiero encontrar el ritmo que me permitió encadenar tantas temporadas en Francia.Echando la vista atrás, además, el ex del Lille admite que ha vivido un duro año en las filas del"Fue muy complicado, entre mi lesión y la interrupción relacionada con la covid-19. También hubo cambios de entrenadores. Empecé bien con David Gallego, me sentía bien, estaba jugando y colectivamente, habíamos logrado terminar primeros en nuestro grupo de la Europa League. Pero luego se me fue complicado con la llegada de. Sin embargo, sentí que podría haber sido útil al equipo€".