Diego Carlos ya ha hecho los deberes con Lukaku

Diego Carlos dirimirá posiblemente uno de los duelos más interesantes y determinantes de la final de la Europa League. Una batalla cuerpo a cuerpo contra un titán como Lukaku, misión que exigirá la mejor versión del brasileño y que afronta con respeto pero sin ningún temor.

El brasileño ya explicó en la reciente entrevista ED que antes de los partidos estudia a los delanteros rivales y, en esta ocasión, lógicamente ha hecho lo mismo con Romelu Lukaku. Así, el central sevillista ha explicado en la SER que ya ha analizado al ariete belga: "He estudiado a Lukaku, sus cualidades, es muy fuerte en el cuerpo a cuerpo, tiene velocidad... Es un delantero completo y tenemos que estar atentos".

Diego Carlos, que, igual que el resto de compañeros, vio la goleada del Inter en la otra semifinal, afirma que le soprendió el 5-0 al Shakhtar y reconoció que "viene muy fuerte" y que no sólo les preocupan los delanteros. "Tiene grandes delanteros y sabemos las dificultades que vamos a tener. Tenemos que estar preparados para todos los jugadores, no sólo para Lautaro y Lukaku".

Para el brasileño será su primera final y también la primera vez que se enfrenta al Inter, pero se siente completamente preparado. ". Nos preparamos lo mejor posible para cada batalla. Va ser difícil porque. Hemos pasado muchas dificultades, muchas cosas durante un año, lo hemos superado todo y estamos preparados".

En este sentido, insistió en que confía en el equipo por su combinación de calidad técnica y emocional: "Tenemos un equipo fantástico no sólo como jugadores de fútbol sino emocionalmente. Somos una familia que juega al fútbol. Como dice este Sevilla, nunca se rinde y eso nos lo vamos a llevar siempre. No tenemos miedo de luchar y contra el Manchestar se vio".

También se le preguntó por los penaltis ante Wolves y Manchester, ambos cometidos por él, señalando que el segundo para él no es penalti si bien cree que da lugar a diferentes interpretacines. "En el primero no consigo tocar la bola y en el segundo ya había tirado la pelota cuando toco al delantero. Normalmente es penalti pero ya había tirado, es decisión del árbitro y no puedo hacer nada. Es complicado, los árbitros deciden y no podemos presionar sino seguir concentrados en el partido. Para mí no es penalti porque el jugador del Manchester ya había tirado. Dejó continuar la jugada, Reguilón saca la pelota y entonces es cuando pita el penalti", explicó.